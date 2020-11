Chyba jeszcze sobie poczekam na aktualizację do One UI 3.0 na mojego Samsunga Galaxy Note 10

Samsung w pocie czoła pracuje nad tym, by udostępniać kolejne wersje swojej nakładki systemowej na kolejne smartfony. Coraz szersze kręgi zatacza aktualizacja do One UI 2.5, ale wkrótce powinna ruszyć też z kopyta dystrybucja One UI 3.0. Dla niektórych modeli trochę później.

Nakładka One UI 3.0 w wersji beta

Samsung prowadzi już testy nakładki One UI 3.0, opartej na Androidzie 11 na smartfonach z serii Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20. Wersje beta ruszyły także na flagowych urządzeniach z ubiegłego roku, ale nie wydaje się, żeby działały zbyt dobrze.

Zgodnie z postem na stronie Samsung Community, koreańska firma wstrzymała udostępnianie bety One UI 3.0 dla serii Note 10. Jest to konieczne, by ustabilizować błędy, które pojawiły się w tym oprogramowaniu. Najwyraźniej są tak poważne, że nie ma sensu kontynuować testów oprogramowania w takim stanie.

Użytkownicy biorący udział w programie One UI 3.0, zgłaszali sporo niedociągnięć, wpływających zarówno na długość działania smartfonów Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+ na baterii, jak też na ogólną stabilność systemu i działania aplikacji.

Coś się Galaxy Note 10 z nakładką One UI 3.0 beta niespecjalnie lubi

Z tego powodu zdecydowano się przełożyć w terminie testy nowej nakładki systemowej dla smartfonów Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 oraz ich wersji z modemem 5G. Wydaje się, że problemy dotyczą starszych flagowców, zatem tegoroczne modele powinny dostać nowe oprogramowanie na czas – zgodnie z obietnicami Samsunga, jeszcze w listopadzie.

Jakie smartfony dostaną One UI 3.0?

Nie tak dawno w sieci pojawiła się nieoficjalna lista urządzeń, która może dostać aktualizację do nakładki systemowej One UI 3.0. Jeśli chcemy sprawdzić, czy znajduje się na niej nasz smartfon, sprawdźcie ten artykuł.

One UI 3.0 to jeszcze bardziej dopieszczony interfejs użytkownika

Zaczynam przyzwyczajać się do myśli, że aktualizacja na mojego Samsunga Galaxy Note 10 nie przyjdzie tak szybko, jak myślałem. Co prawda nie spodziewałem się One UI 3.0 wcześniej niż w styczniu lub lutym 2021 roku, ale nieoczekiwane wstrzymywanie w rozwoju wersji beta raczej nie wpłynie pozytywnie na terminy.

Galaxy Note 10 otrzymał aktualizację do One UI 2.5 stosunkowo niedawno, bo we wrześniu, mniej więcej w tym samym czasie, co flagowe modele Galaxy S10. Niewiele ponad tydzień temu mogli ją pobrać także właściciele jeszcze starszych urządzeń – Galaxy S9+ oraz Galaxy Note 9.