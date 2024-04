Trofea z PlayStation zdobędziesz teraz na PC. Oto przewaga komputerów

Granie w gry na konsolach jest bardzo wygodne względem rozrywki na komputerach. Na przykład można dzięki nim gromadzić uniwersalne osiągnięcia i trofea, które na PC są „rozbite” na wszystkie możliwe launchery i platformy z grami. Te przyznawane przez PlayStation właśnie lądują na pecetach w pierwszej grze.

Trofea PlayStation, ale na PC

Nadchodzi pierwsza gra dostępna na PC, w której będziemy mogli zdobyć osiągnięcia zapisywane na koncie PlayStation. Chodzi o przyszłomiesięczną premierę Ghost of Tsushima Director’s Cut. Gra otworzy się na kolejną platformę 16 maja 2024 roku.

Port gry oryginalnie wydanej jako exclusive na PlayStation w 2020 roku i uzupełnionej dodatkiem Iki Island umożliwi zalogowanie się na konto PlayStation (lub utworzenie go) i uzyskaniu na pececie wielu funkcji, z których do tej pory mogli cieszyć się jedynie posiadacze konsol.

Wśród zapowiedzianych rzeczy wylicza się:

możliwość wyświetlenia listy znajomych z PSN w trakcie gry,

zbieranie trofeów,

zmienianie ustawień konta PlayStation,

dostęp do edycji profilu.

Żeby być precyzyjnym, należy zaznaczyć, że Ghost of Tsushima Director’s Cut będzie korzystać z danych o trofeach przeniesionych z wersji gry na PlayStation 5. Oznacza to, że ci, którzy już ograli ten tytuł w wersji konsolowej, nie będą mogli zdobyć ich po raz drugi na PC. Do listy osiągnieć dołączą tylko te, których nie zdążyli lub nie byli w stanie „zarobić” na PS5.

Czy to oznacza nowy trend w branży?

Kupując Ghost of Tsushima Director’s Cut na PC w wersji na Steam lub Epic Games Store oczywiście będziemy mogli zaliczać osiągnięcia na tych platformach. Jednak zbieranie trofeów z PlayStation to trochę inna energia. Dla tych, którzy żonglują maszynami, na których ogrywają nowe i trochę starsze produkcje, może być to całkiem fajna sprawa. W końcu trofea będą się synchronizować między tymi różnymi światami konsol Sony i PC.

Nakładka PlayStation, wywoływana skrótem klawiszowym, jak na razie będzie domeną tylko pecetowej wersji Ghost of Tsushima Director’s Cut. W publikacji PlayStation nie ma żadnych wzmianek o tym, by inne, wcześniej wydane na PC exclusive’y Sony miały zyskać dostęp do systemu trofeów. Niewykluczone jednak, że takie perełki jak God of War, Horizon Forbidden West czy Spider-Man 2 zyskają w przyszłości stosowną aktualizację, która to umożliwi. Byłoby całkiem miło.