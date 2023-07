Nowy średniak Samsunga otrzyma zaskakująco mocny procesor

Użytkownicy dość często skarżą się na procesory montowane w smartfonach Samsunga – Snapdragon 8 Gen 2 w serii Galaxy S23 był dla nich miłą niespodzianką i odskocznią od niezbyt lubianych Exynosów. Nadchodzący średniak koreańskiej firmy również może ich pozytywnie zaskoczyć i skłonić do zakupu.

Samsung Galaxy M44 5G zaoferuje niespodziewany procesor

Właściwie nigdy nie wiadomo, na jaki procesor w danym modelu zdecyduje się Samsung, ponieważ Koreańczycy sięgają zarówno po swoje Exynosy, jak i układy Qualcomm Snapdragon, MediaTek i UNISOC. W przypadku nadchodzącego Galaxy M44 5G postawiono na Snapdragona, i to nie byle jakiego.

W bazie Geekbench pojawił się nowy smartfon Samsunga o oznaczeniu SM-M446K, który zadebiutuje na rynku jako Galaxy M44 5G. Benchmark podaje, że urządzenie podczas testu pracowało pod kontrolą systemu Android 13 i dysponowało 6 GB RAM. Najciekawsza jest jednak informacja o procesorze.

W przypadku SoC Geekbench używa określenia lahaina, jednak wiemy, że kryje się pod nim… Qualcomm Snapdragon 888. To wciąż bardzo wydajny procesor, choć od jego premiery w 2023 roku miną już trzy lata. Mimo to układ z serii Snapdragon 8 na liście parametrów może skłonić wiele osób do zakupu. Dla przypomnienia, Galaxy M42 został wyposażony w chip Qualcomm Snapdragon 750G.

Co jeszcze zaoferuje Samsung Galaxy M44 5G?

Jako że smartfony z serii Galaxy M są bardzo często podobne do modeli z linii Galaxy A, moglibyśmy przewidzieć, co jeszcze znajdzie się na pokładzie nadchodzącego Galaxy M44 5G. Szkopuł w tym, że nie ma Galaxy A44 5G, który mógłby być jego pierwowzorem, dlatego w tym momencie urządzenie to jest dla nas wielką tajemnicą (oprócz tego, co już o nim wiemy).

Na pewno można spodziewać się na pokładzie Samsunga Galaxy M44 5G akumulatora o dużej pojemności – co najmniej 6000 mAh. Nie zaskoczy nas też optyczna stabilizacja obrazu w aparacie głównym i ekran AMOLED z wysokim odświeżaniem (jak w Galaxy M34 5G) oraz co najmniej 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, ale na potwierdzenie tych domysłów musimy cierpliwie poczekać.