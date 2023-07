Huawei Mate X3 doczeka się znacznego ulepszenia

Choć Huawei wprowadził na rynek już blisko dziesięć modeli składanych smartfonów, to mimo wszystko nie robi tego często. Okazuje się jednak, że zaprezentowany zaledwie cztery miesiące temu Mate X3 wkrótce doczeka się ulepszonej wersji.

Huawei Mate X3 zostanie „podrasowany”

Najnowszy składany smartfon chińskiego producenta zadebiutował w marcu 2023 roku. Początkowo w Chinach, ale na początku maja Mate X3 trafił do sprzedaży również w Polsce w – nie da się zaprzeczyć – bardzo wysokiej cenie, bo wynoszącej aż 9999 złotych. Jego ulepszona wersja z pewnością zatem przekroczy próg 10 tysięcy złotych… jeśli pojawi się w kraju nad Wisłą.

Mate X3 (fot. Huawei)

Czy tak się stanie – tego na tę chwilę nie wiemy, ale mimo to zdecydowanie warto czekać na premierę Mate X3 Pro 5G. Bo właśnie tak, według najnowszych doniesień z Chin, ma się nazywać kolejny składany smartfon Huawei. Nazwa wskazuje, że będzie on lepszy od swojego pierwowzoru, a na dodatek zapewni wsparcie dla łączności 5G, co w przypadku smartfonów tej marki jest nowością.

Jeśli jednak śledzicie na bieżąco nowe informacje na temat poczynań Huawei, nie powinniście być zaskoczeni, ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się, że producent ten lada chwila rozpocznie produkcję chipów 5G. Mate X3 Pro 5G będzie zatem jednym z pierwszych, nowych modeli w ofercie z autorskim modemem 5G chińskiego giganta.

Na Mate X3 Pro 5G się jednak nie skończy

Według informacji, przekazywanych przez jednego z użytkowników Weibo (chińskiego odpowiednika Twittera/X), Mate X3 Pro 5G nie będzie jedynym, nowym smartfonem Huawei ze wsparciem dla obsługi sieci 5G. Oprócz niego na rynku wkrótce pojawi się również Mate 60 5G, choć jednocześnie firma doda do swojej oferty też Mate 60 4G. Informacja ta potwierdza, że firma będzie miała ograniczoną ilość chipów 5G do dyspozycji, skoro planuje takie posunięcie.

Swoje doniesienia na temat Mate 60 udostępnił także renomowany informator Digital Chat Station – przekazał on, że smartfon zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości ~1,5K. Ponadto udostępnił on render przedstawiający, jak może (mniej więcej) wyglądać tył tego urządzenia: