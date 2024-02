Samsung Galaxy Fit 3 bez tajemnic. Pełna specyfikacja trafiła do sieci

Samsung Galaxy Fit 3 to mocna kandydatka do tytułu najgorzej strzeżonej tajemnicy producenta z Korei Południowej. Choć na dobrą sprawę urządzenie nie zostało jeszcze nawet zapowiedziane, wiemy już, jak będzie wyglądać i ile będzie kosztować. Najnowszy wyciek ujawnia zaś ostatni element układanki – poznaliśmy pełną specyfikację opaski.

Już kilka lat czekamy na nową opaskę Samsunga i wygląda na to, że Koreańczycy dobrze nam ten czas zrekompensują. Z każdym kolejnym wyciekiem Galaxy Fit 3 zapowiada się po prostu coraz lepiej. Ekipa The Tech Outlook opublikowała materiały marketingowe i treningowe udostępniane przez producenta. Dzięki temu poznaliśmy wszystkie szczegóły specyfikacji tego gadżetu. I zdecydowanie mogą się one podobać.

Pełna specyfikacja Samsung Galaxy Fit 3

Przede wszystkim nowa opaska Samsunga będzie miała 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokim zagęszczeniu pikseli. Na pokładzie Galaxy Fit 3 znajdzie się też pojemny akumulator, sporo pamięci i niemały zestaw sensorów odpowiedzialnych za precyzyjne monitorowanie aktywności i zdrowia. Wszystko to zaś zostanie zamknięte w solidnej konstrukcji odpornej na pył i wodę.

(źródło: The Tech Outlook)

Oto wszystkie szczegóły specyfikacji, jakie poznaliśmy w ramach tego wycieku:

typ ekranu: AMOLED,

przekątna ekranu: 1,6 cala,

rozdzielczość ekranu: 256×402 px (302 ppi),

pamięć: 16 MB + 256 MB,

pojemność akumulatora: 208 mAh,

maks. czas działania: do 13 dni,

liczba trybów sportowych: 101 (6 automatycznych),

sensory: akcelerometr, żyroskop, pulsometr, barometr, czujnik światła,

dodatkowe funkcje: monitor snu, pomiar natlenienia krwi, wykrywanie upadku, SOS, „znajdź mój telefon”, sterowanie aparatem, sterowanie odtwarzaczem muzyki,

sterowanie: ekran dotykowy + 1 przycisk z boku,

materiały: aluminium (obudowa), szkło 2,5D (ekran),

wytrzymałość: 5 ATM + IP68,

wymiary i waga: 42,9×28,8×9,9 mm, 36,8 grama (z paskiem),

kolory: szary, srebrny, różowozłoty.

Duży krok naprzód

W porównaniu do „Dwójki” nowa opaska ma być więc praktycznie pod każdym względem lepsza. Będzie mieć większy wyświetlacz, na którym zmieści więcej informacji. Do tego może monitorować wyniki w większej liczbie aktywności, a podczas nocnego odpoczynku analizuje sen na większą liczbę sposobów, aby dostarczyć jak najbardziej precyzyjne szczegóły. Zyskała też kilka dodatkowych funkcji, dzięki czemu jest bardziej praktyczna „na co dzień”.

Porównanie Samsung Galaxy Fit 3 i Fit 2 (źródło: The Tech Outlook)

Do tego wszystkiego ma solidniejszą konstrukcję i więcej pamięci. Jedynie czas pracy uległ nieznacznemu skróceniu, ale 13 dni między jednym ładowaniem a drugim to wciąż wynik, który w najgorszym wypadku można nazwać akceptowalnym, a w rzeczywistości jest po prostu dobry.

Ostatecznie jednak to nic dziwnego, że „Trójka” tak dominuje nad Galaxy Fit 2, bo choć ta ostatnia jest obecnie najnowszą opaską w ofercie Samsunga, to nie zapominajmy, że swoją premierę miała w… 2020 roku.

Czekamy już tylko na premierę

Znamy już właściwie wszystkie szczegóły. Specyfikacja nie ma przed nami tajemnic, podobnie jak wygląd. Wiemy też, że cena opaski w Polsce wynieść ma ~280 złotych. To, co wciąż pozostaje niejasne, to kiedy doczekamy się oficjalnej zapowiedzi i premiery urządzenia. Barcelońskie targi MWC 2024, które odbędą się już w przyszłym tygodniu, wydają się doskonałą okazją do takiej prezentacji.