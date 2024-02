Zalany iPhone? Apple mówi: „Tylko nie wkładaj go do ryżu!”

Jeden z internetowych mitów głosi, że w przypadku zalania telefonu wodą, trzeba go szybko zasypać suchym ryżem, który „wyciągnie” wilgoć z urządzenia. Apple postanowiło krótko rozprawić się z tą poradą.

Zalałeś iPhone’a? Suchy ryż to kiepski pomysł

Zauważono, że Apple zaktualizowało stronę wsparcia poświęconą stopniom wodoodporności swoich urządzeń. Po wyliczeniu kilku rzeczy, które mogą się przydać w sytuacji zamoczenia iPhone’a, producent wylicza rzeczy, których NIE NALEŻY robić w takim przypadku.

We wskazówkach podano:

Nie osuszaj telefonu iPhone za pomocą zewnętrznego źródła ciepła ani sprężonego powietrza.

Nie umieszczaj obcych przedmiotów, takich jak wacik lub ręcznik papierowy, w złączu.

Nie wkładaj telefonu iPhone do woreczka z ryżem, ponieważ drobne cząsteczki ryżu mogą spowodować jego uszkodzenie.

Skąd w ogóle taki pomysł, by wrzucać zamoczony telefon do miski z nieugotowanym ryżem? Otóż czynność ta miała w założeniu spowodować, że ziarenka ryżu w nieinwazyjny sposób zabsorbują całą wilgoć z urządzenia, dzięki czemu po kilku godzinach będzie można je ponownie włączyć. Okazuje się jednak, że ryż nie ma jakichś cudownych właściwości higroskopijnych, przez co nie jest specjalnie skuteczny podczas osuszania zamoczonego telefonu.

Oto, co radzi Apple

Strona pomocy Apple zaleca podjęcie kilku kroków, zanim podłączymy iPhone’a do ładowarki po zamoczeniu urządzenia:

Stukaj telefonem delikatnie o dłoń, trzymając go złączem skierowanym w dół, aby usunąć pozostałą ciecz. Zostaw telefon iPhone w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza.

Po upływie co najmniej 30 minut zacznij ładować iPhone’a za pomocą przewodu Lightning lub USB‑C albo akcesorium.

Ponowne wyświetlenie komunikatu oznacza, że w złączu lub pod stykami przewodu nadal znajduje się ciecz. Zostaw telefon iPhone przez jeden dzień w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza. Czekając na wyschnięcie, możesz ponownie spróbować naładować iPhone’a lub podłączyć akcesorium. Proces suszenia może potrwać do 24 godzin.

Jeśli telefon wyschnął, ale nadal się nie ładuje, odłącz przewód od zasilacza i odłącz zasilacz od gniazdka ściennego (jeśli to możliwe), a następnie podłącz ponownie.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że po publikacji zaktualizowanych instrukcji Apple, producenci ryżu są niepocieszeni.