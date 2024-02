Polacy zaufali systemowi. Chętnie składają deklaracje przez Twój e-PIT

Usługa „Twój e-PIT” to ogromne ułatwienie dla osób rokrocznie składających deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego. Zamiast wystawać w kolejkach do okienek, mogą złożyć dokumenty zdalnie, przez Internet.

Milion deklaracji w kilka dni

Twój e-PIT okazał się sporym sukcesem. Deklaracje podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Podatkową są dostępne do przejrzenia i zaakceptowania w e-Urzędzie Skarbowym od 15 lutego. Co prawda nie obyło się bez pewnych niedogodności w pierwszych godzinach po uruchomieniu systemu tegorocznych zeznań, ale koniec końców wiele Polaków zdołało z niego skorzystać. Ilu?

Ministerstwo Finansów podało, że w ciągu kilku dni w usłudze Twój e-PIT podatnicy złożyli już ponad 1 milion deklaracji. W ten sposób mnóstwo osób mogło rozliczyć PIT i spokojnie czekać na zwrot podatku. Urząd skarbowy ma 45 dni na przesłanie środków, ale zwykle następuje to znacznie szybciej.

Twój e-PIT w liczbach

W tym roku system Twój e-PIT umożliwia złożenie deklaracji nie tylko przez osoby fizyczne, ale także przedsiębiorców. Znacznie powiększyła się więc liczba dokumentów możliwych do przesłania cyfrowo. Jak wskazuje informacja resortu finansów, za 2023 rok przekazano:

919 tys. deklaracji PIT-37,

38,5 tys. deklaracji PIT-28,

18 tys. deklaracji PIT-38,

21 tys. deklaracji PIT-36,

0,7 tys. deklaracji PIT 36L,

1,7 tys. oświadczeń PIT-OP,

1,1 tys. deklaracji PIT-DZ.

W sumie z e-Urzędu Skarbowego korzysta w Polsce ponad 14 milionów użytkowników, z czego 1,5 miliona wyraziło już zgodę na e-korespondencję z administracją skarbową.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.