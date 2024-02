Ten program zapamiętaliśmy z Windows Vista. Microsoft pokazuje jego nową wersję

Boczny panel ekranu głównego w Windows Vista to w 2009 roku było coś nowego dla użytkowników klasycznych „blaszaków”. Wśród widżetów, które można było tam umieścić, znajdowały się notatki Sticky Notes. Teraz ta aplikacja jest odświeżana.

Stary pomysł w nowych szatach

Samoprzylepne karteczki to jeden z niezbywalnych elementów wyobrażeń na temat pracy w korporacji – wszak osoby na stanowiskach biurowych nie mieliby żadnego innego sposobu na robienie szybkich notatek, prawda? Prawda?

Microsoft wyszedł kiedyś z założenia, że idealnie byłoby mieć cyfrową wersję takich karteczek. Zamiast zaśmiecać sobie nimi biurko, można było je zepchnąć na bok ekranu monitora. W systemie Windows Vista, w którym debiutowały na klasycznych PC, dało się je przywołać dwoma kliknięciami i „przykleić” do bocznego panelu. W Windowsie 7 widżety przypinaliśmy je w dowolnym miejscu ekranu.

W 2016 roku na Windowsa 10 wydano nową wersję tego niewielkiego widżetu. Podobno używało go wtedy 8 milionów ludzi, co było dla mnie o tyle interesującą informacją, że osobiście odpaliłem Sticky Notes może ze trzy razy w życiu.

Nowe Sticky Notes na Windows 11

Po kilku latach nicnierobienia w temacie Sticky Notes, Microsoft zdecydował się przeprowadzić małe odświeżenie aplikacji. Nowa wersja umożliwia przechwytywanie zrzutów ekranu i zapisywanie ich jako części notatek. Źródło screenshota zostaje automatycznie zapisane w danych zrzutu ekranu, więc nie będzie żadnych trudności w powróceniu na stronę lub do aplikacji, z której zaczerpnięto obraz.

Wzorem starszych wersji, zaktualizowane Sticky Notes znów będzie można przypiąć do paska zadań lub „przykleić” do jednej z krawędzi ekranu, by nigdzie nam się nie zawieruszyły. Choć na razie nowe notatki są uruchamialne tylko z poziomu programu OneNote, jedna z przyszłych edycji ma zapewnić użytkownikom możliwość odpalania notatek osobno.

Nowe Sticky Notes dostępne są tylko dla użytkowników Microsoft 365 z kanału testowego, ale można się spodziewać, że aplikacja stanie się oficjalnym elementem tej usługi w ciągu kilku tygodni. Całkiem możliwe, że widżet z odświeżonym programem pojawi się w Windowsie 11 w jednej z następnych aktualizacji.