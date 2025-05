Google zrobi tryb DeX lepiej niż Samsung? Wkrótce ruszą testy

Google szykuje własną wersję „trybu pulpitu” dla Androida, która ma działać na podobnej zasadzie jak Samsung DeX. Firma nie tylko potwierdziła te plany oficjalnie, ale zapowiedziała już start publicznych testów. Zmiany pojawią się w nadchodzących wersjach beta Androida 16.

Android 16 z nowym trybem podobnym do DeX. Co już wiemy?

Podczas Google I/O 2025 firma ujawniła, że przygotowuje zupełnie nowy tryb pracy Androida na zewnętrznych ekranach. Google nie zaczyna od zera, bo funkcja została zbudowana na fundamentach, które powstały we współpracy z Samsungiem w ramach platformy DeX. Różnica polega na tym, że tym razem rozwiązanie ma być zdecydowanie bardziej uniwersalne i dostępne dla szerszego grona urządzeń i producentów.

Nowy tryb desktopowy w Androidzie 16 pozwoli użytkownikom wyświetlać interfejs przypominający system operacyjny komputera na zewnętrznych ekranach. Na ekranie pojawi się pasek zadań, z którego będzie można uruchamiać aplikacje w formie okien. Okna te będą miały swobodną formę. Można będzie je przesuwać, zmieniać ich rozmiar, a nawet przenosić pomiędzy ekranem smartfona a zewnętrznym monitorem.

źródło: Google

Google zadbało również o niezależne działanie ekranów. Oznacza to, że aplikacje uruchomione na telefonie i na monitorze będą działać oddzielnie. Wsparcie dla zewnętrznych ekranów w Androidzie 16 ma być wbudowane w system na poziomie platformy AOSP, co pozwoli producentom urządzeń łatwo je wdrażać. Podczas prezentacji Google ujawniło też konkretne szczegóły techniczne: minimalny rozmiar okna to 386 × 352, a aplikacje będą mogły tworzyć własne nagłówki.

Kto i kiedy będzie mógł przetestować desktopowy tryb w Amdroidzie 16?

Google zapowiedziało, że tryb desktopowy zostanie udostępniony do testów w ramach programu Android 16 QPR1 Beta. Firma zaznaczyła, że funkcja będzie dostępna jako „developer preview” początkowo skierowana do deweloperów i użytkowników testujących Androida na urządzeniach wspierających zewnętrzne wyświetlacze.

To oznacza, że nie każdy telefon od razu otrzyma nowy tryb. Kluczowa będzie kompatybilność sprzętowa oraz wsparcie producenta. Największe szanse na wczesny dostęp mają smartfony Google i Samsunga. Szczególnie te, które już dziś obsługują tryb DeX lub wyświetlanie na monitorze.