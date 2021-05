Słuchawki Galaxy Buds 2 będą działały krócej, ale… rzadziej sięgniemy po ładowarkę

Samsung wprowadzając Budsy na rynek trafił strzał w dziesiątkę. Pierwsza generacja pojawiła się w środku 2019 roku i była bardzo dobrym dopełnieniem smartfonów z serii Galaxy S10. Powoli nadchodzące Samsung Galaxy Buds 2 mają otrzymać pewne zmiany względem poprzedników.

Galaxy Buds 2 mogą przypominać model Buds Pro

Według informatorów, słuchawki otrzymały nazwę kodową SM-R177 – dowiadujemy się tego za sprawą certyfikatu FCC. Wygląd słuchawek możemy porównać bardziej do wydanych wraz z serią Galaxy S21 Buds Pro, aniżeli bezpośrednich poprzedników, których kształt był zdecydowanie bardziej „kolisty”. Samsung zadecydował o porzuceniu starszego typu etui ładującego, ujednolicając wygląd na obraz wydanych poprzednio Galaxy Buds Live i Pro.

Reklama

Samsung Galaxy Buds 2 (źródło: sammobile)

Na zamieszczonych zdjęciach widzimy, że Galaxy Buds 2 będą wykorzystywały czujniki podczerwieni wykrywające, czy aktualnie mamy słuchawkę w uchu, tak aby po wyciągnięciu jej, zatrzymać odtwarzany utwór. Słuchawka naturalnie ma na pokładzie metalowe piny do ładowania. Nowe Budsy będą dostępne w kolorze czarnym – chociaż Samsung zapewne wprowadzi co najmniej jeszcze dwa dodatkowe.

Krótszy czas odtwarzania na jednym ładowaniu, za to etui z większą baterią

Nadchodzące słuchawki mają mieć baterie o pojemności 60 mAh, a samo etui akumulator 500 mAh. Porównując wielkości ogniw Galaxy Buds 2 z bezpośrednim poprzednikiem, którym były Galaxy Buds+ z pojemnością 85 mAh, mamy z jednej strony krok w tył, bowiem same słuchawki odtwarzały muzykę nawet przez 11 godzin – tutaj to będzie krótszy czas. Z drugiej strony, etui będziemy rzadziej podłączać do ładowania. Takie rozwiązanie niesie za sobą naturalnie minusy, jak i plusy.

Etui Samsung Galaxy Buds 2 (źródło: sammobile)

Samsung Galaxy Buds 2 mogą nie otrzymać pełnego ANC. Informacje potwierdzają jednak implementację Bluetooth 5.0 LE (low energy) oraz bezprzewodowego ładowania o mocy 2.5 W w standardzie Qi. Na więcej danych musimy jeszcze poczekać