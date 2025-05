Nowa promocja na smartfony Samsunga. Niespotykany wybór

Od dziś możecie skorzystać z nowej oferty, przygotowanej przez najpopularniejszego producenta smartfonów (i nie tylko) w Polsce. Promocja jest wyjątkowa, ponieważ obejmuje aż cztery różne modele – to niespotykany wybór w przypadku tej firmy.

Nowa promocja na smartfony Samsunga. Aż cztery do wyboru

Zwykle promocje, organizowane przez producenta z Korei Południowej, ograniczają się do jednej rodziny produktowej. W tym przypadku zdecydowano się objąć ofertą aż trzy, ponieważ do skorzystania z niej uprawnia zakup modeli:

Warunki promocji są takie same w przypadku każdego urządzenia – klient musi spełnić kilka warunków, aby z niej skorzystać. Pierwszym – co oczywiste – jest zakup jednego z wymienionych wyżej smartfonów w okresie od 26 maja do 8 czerwca 2025 roku w sklepie producenta lub u jednego z jego partnerów handlowych.

Znajdują się wśród nich operatorzy Orange, Plus, Play i T-Mobile oraz popularne sklepy z elektroniką, takie jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom i Neonet, a także sklepy Auchan, vitay.pl i Empik (w ostatnim przypadku rachunek musi być wystawiony przez Empik S.A.).

Co można zyskać w ramach nowej promocji Samsunga na smartfony?

Najnowsza promocja na smartfony Samsunga uprawnia Was do odzyskania części wydanej kwoty. Jej wysokość jest różna i zależy od zakupionego modelu:

Galaxy A56 5G – 300 złotych,

Galaxy S24 – 800 złotych,

Galaxy Z Flip 6 – 1400 złotych,

Galaxy Z Fold 6 – 1600 złotych.

Aby otrzymać zwrot, należy do 15 czerwca 2025 roku uruchomić urządzenie na terenie Polski z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować warunki EULA – wymagane jest tutaj połączenie z internetem.

Ostatnim krokiem jest wypełnienie do 22 czerwca 2025 roku formularza w aplikacji Samsung Members, do której należy wcześniej się zalogować. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymacie zwrot na wskazane konto bankowe lub na kartę przedpłaconą, którą następnie można dodać do Portfela Google i płacić nią z użyciem Google Pay (jeśli kupiliście smartfon w sklepie samsung.pl).

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy Z Flip 6 ok. 3999 zł Samsung Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Regulamin promocji (PDF)