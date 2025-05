Wódka, wino, whisky i inne alkohole dostępne na Allegro

Allegro od roku przymierzało się do umożliwienia sprzedawcom oferowania klientom produktów alkoholowych. Platforma w końcu zrealizowała swój cel – można już kupić wódki, wina, whisky oraz inne trunki.

Wódka i inne wyroby alkoholowe dostępne na Allegro

W maju 2024 roku pojawiły się pierwsze informacje, że Allegro planuje umożliwić sprzedaż wyrobów alkoholowych. Ponad cztery miesiące później Allegro oficjalnie poinformowało, że klienci będą mogli kupować alkohol od 21 października 2024 roku. Kilka dni przed rozszerzeniem oferty o trunki ogłoszono jednak, że pilotaż sprzedaży alkoholi na Allegro został wstrzymany.

Nagłe zawieszenie realizacji planu było pokłosiem afery z tzw. alkotubkami. Zaowocowała ona nowymi obostrzeniami, których obawiali się włodarze platformy. Nie okazały się one jednak na tyle restrykcyjne, aby sprzedaż alkoholu na Allegro nie była możliwa. Zainteresowani klienci mogą już nabywać wyroby alkoholowe za pośrednictwem tego serwisu e-commerce.

Jak kupić wódkę, wino, whisky i inny alkohol na Allegro?

Znalezienie sekcji z ofertą wyrobów alkoholowych nie jest łatwe, ponieważ nie znajduje się ona na liście widocznych na pierwszy rzut oka kategorii. Przed przejrzeniem oferty Allegro wymaga jedynie deklaracji, że jest się pełnoletnim. Informuje też, że bez dowodu osobistego zakupy są niemożliwe.

zrzut ekranu: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Jak zapisano w regulaminie, w sekcji Alkohol ujęte są wyroby zawierające alkohol etylowy pochodzenia rolniczego o stężeniu przekraczającym 0,5% i nie większym niż 50%. Aktualnie dostępne są dokładnie 183 oferty.

Klient może wybrać odbiór osobisty lub dostawę kurierem. Dostawa do automatu paczkowego nie jest możliwa. W przypadku wybrania kuriera, dostawca jest zobowiązany do weryfikacji trzeźwości, wieku i tożsamości odbiorcy lub upoważnionej przez niego osoby. Wymagane jest też podanie kodu PIN, niezbędnego do odbioru przesyłki.

Allegro informuje, że sprzedaż wyrobów alkoholowych ma charakter pilotażowy. Platforma nie poinformowała o jego rozpoczęciu, natomiast zauważył to Paweł Chodkiewicz, założyciel i CEO agencji ART-S. Pod jego mocno krytycznym postem na LinkedIn swoją opinią podzielili się zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy sprzedaży wyrobów alkoholowych na tej platformie e-commerce.

A Ty co sądzisz o sprzedaży alkoholu na Allegro?

Zasady zakupów w kategorii Alkohol