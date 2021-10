Muzyczna okazja od Samsunga! Galaxy Buds 2 w niższej cenie i z dostępem do TIDAL Premium

Na oficjalnej stronie Samsunga czeka bardzo atrakcyjna promocja dla wszystkich fanów muzycznego grania.

Promocja: Galaxy Buds 2 o 170 zł taniej

Słuchawki Galaxy Buds 2 pojawiły się na rynku w sierpniu tego roku i z miejsca zyskały przychylność recenzentów. Mateusz, który testował dla nas ten sprzęt, chwalił najnowsze słuchawki Samsunga m.in. za świetny balans w całym zakresie tonalnym, ciekawy design czy jakość wykonania etui.

Proste zasady promocji (źródło – Samsung)

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2 w regularnej cenie kosztują 649 złotych. A już od dziś, 170 złotych z tej kwoty może wrócić na konto każdego, kto zdecyduje się na ich zakup. Co bardzo przyjemne, promocją objęte zostały wszystkie cztery warianty kolorystyczne.

By wziąć udział w promocji wystarczy wykonać tylko kilka kroków. Najpierw należy oczywiście kupić słuchawki. Ważne, by zmieścić się w terminie od 18.10.2021 r. do 07.11.2021 r. Następnie konieczne jest zarejestrowanie urządzenia w formularzu rejestracyjnym do 13.11.2021 r. W ciągu 21 dni kalendarzowych na wskazanym przez nas koncie powinien się pojawić zwrot w wysokości 170 złotych.

TIDAL Premium na 6 miesięcy za darmo

To jednak nie wszystko, bo wraz ze zwrotem gotówki otrzymać można także voucher na półroczny dostęp do TIDAL Premium. Dzięki temu można zaoszczędzić dodatkowo 119,94 złotych.

Tidal to największy rywal Spotify na rynku. W odróżnieniu od szwedzkiej usługi, występuje wyłącznie w płatnej wersji. Serwis streamingowy oprócz muzyki gwarantuje swoim abonamentom materiały wideo, takie jak chociażby teledyski czy nagrania z koncertów. Wersja Premium oferuje bitrate 320 kbit/s dzięki czemu jakość streamingowanej muzyki będzie zawsze na wysokim poziomie. Podobnie jak w Spotify, specjalny algorytm zaproponuje nam rozmaite utwory do przesłuchania czy też utworzy specjalnie dobrane playlisty.

Promocja obejmuje wszystkie dostepne kolory Galaxy Buds2 (źródło – Samsung)

Jeśli wahałeś się czy kupić słuchawki TWS, być może najnowsza promocja Samsunga pomoże Ci podjąć decyzję. Finalnie, korzystając z promocji, zaoszczędzimy 289,94 złotych, a na dodatek zagwarantujemy sobie półroczny dostęp do największych muzycznych hitów.

Regulamin promocji „Jesienna promocja – Cashback 170 zł i 6 miesięczny dostep do TIDAL Premium za zakup galaxy Buds2” (PDF)