Steve Wozniak w Polsce! Gdzie spotkać króla geeków?

Steve Wozniak jest król geeków jak lew jest król dżungli! Przynajmniej tak zwykło się określać tego weterana technologii, który kształtował pierwsze lata istnienia Apple. Teraz będzie można go posłuchać w Polsce. Jak? Kiedy?

Steve Wozniak ponownie w Polsce

Steve Wozniak ma polskie korzenie. Jego pradziadkowie migrowali do Stanów Zjednoczonych z Polski. Zainteresowanie elektroniką zostało mu przekazane przez ojca. co w połowie lat 70. ubiegłego wieku ostatecznie przełożyło się na niebywały sukces projektowanych przez Steve’a komputerów.

Współpracując ze Steve’em Jobsem, zaprojektował i skonstruował komputery Apple I i Apple II, które były przepustką firmy do wyścigu z IBM o serca i portfele amerykańskich klientów. Choć niedługo później Wozniak opuścił Apple Computers, to właśnie między innymi dzięki jego dokonaniom, obecne Apple jest, czym jest.

Nic dziwnego, że Wozniak jest szanowanym gościem wielu wydarzeń związanych z technologiami. Nadarza się okazja, by zobaczyć człowieka, który miał tak duży wpływ na rozwój branży. 22 września będzie gościem specjalnym trzeciej edycji The Three Seas Generation Freedom Future Leaders Conference.

Cykl paneli z udziałem ekspertów

Tegoroczna edycja technologicznej konferencji przybrała hasło: “Innowacje technologiczne na rzecz wolności jednostki, narodów, społeczeństw”. Jak stwierdza sam Wozniak,

Jako osoba z polskimi korzeniami nie mogę się doczekać, aby być częścią wydarzenia, które bada, w jaki sposób technologia może wzmocnić jednostki, narody i społeczeństwa. (…) Bogata historia Polski i jej zaangażowanie na rzecz wolności sprawiają, że jest to odpowiednie miejsce do dyskusji na temat wykorzystania technologii do napędzania pozytywnych zmian na świecie.

Oprócz Steve’a Wozniaka, będzie można wysłuchać wystąpień wielu innych ekspertów. Własne panele poprowadzą m.in. dr Lars Frolund, dr Colin W.P. Lewis, dr Yuri Felshtinsky, prof. Anna Maria Wierzbicka, czy prof. Agnieszka Jastrzębska.

Goście The Three Seas Generation Freedom Future Leaders Conference 2023 (fot. Genfree.eu)

Konferencja odbędzie się 22 września w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale by z niego skorzystać, trzeba się zarejestrować, wypełniając formularz znajdujący się pod tym linkiem.

Pełna agenda konferencji dostępna jest na stronie wydarzenia.