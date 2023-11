Samsung Galaxy A25: design z flagowca, specyfikacja niekoniecznie

Wszystko wskazuje na to, że Samsung będzie kontynuował dobrze znany ze swoich najnowszych smartfonów design. Model Galaxy A25 z flagowcami producenta łączy wygląd i chociaż jego specyfikacja jest naprawdę niezła, to jednak do modeli z serii Galaxy S23 mu daleko.

Design tego smartfona jest już dobrze znany

Samsung Galaxy A25 jest następcą smartfona, który zadebiutował na rynku w kwietniu 2023 roku. Chociaż do jego premiery zostało jeszcze sporo czasu, to jednak model, o którym mowa pojawiał się na łamach Tabletowo już kilkukrotnie. Czy najnowsze informacje, które pojawiły się w sieci potwierdzają poprzednie doniesienia dotyczące tego smartfona?

Zacznijmy jednak od tego, co widać już na pierwszy rzut oka, czyli od wyglądu urządzenia. Macie wrażenie, że już je gdzieś widzieliście? Bardzo słusznie, ponieważ wygląda on niemal identycznie jak tegoroczny Galaxy A24. Mamy tutaj oczywiście charakterystyczne cechy, które nawiązują do najnowszych, flagowych konstrukcji południowokoreańskiego producenta.

Na najnowszych renderach widzimy smartfon z trzema okrągłymi obiektywami aparatów ułożonymi pionowo jeden pod drugim oraz aparatem do selfie w notchu. Urządzenie charakteryzują także zaokrąglone, a jednocześnie spłaszczone krawędzie. Galaxy A25 ma być dostępny w czterech opcjach kolorystycznych: niebieskiej, czarnej, żółtej oraz jasnoniebieskiej.

Grafiki przedstawiające Samsunga Galaxy A25 (źródło: mysmartprice)

Samsung Galaxy A25 ma w specyfikacji coś z flagowca

Według najnowszych informacji smartfon ma zostać wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, z 120 Hz odświeżaniem oraz maksymalną jasnością na poziomie 1000 nitów. Motorem napędowym tego modelu zostanie chipset Exynos 1280, który będzie współpracować z 6 GB lub 8 GB RAM. Smartfon będzie występował także w dwóch wersjach pamięci wewnętrznej 128 GB i 256 GB. Tę pamięć można jednak dodatkowo rozszerzyć dzięki kartom microSD do nawet 1 TB.

Wiemy także, że nadchodzący Samsung z serii Galaxy A zostanie wyposażony w 50 Mpix aparat główny z OIS, 8 Mpix sensor połączony z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2 Mpix moduł makro. Z kolei nad ekranem znajdzie się 13 Mpix kamerka do selfie. Wspomniałem, że Galaxy A25 w swojej specyfikacji ma coś z flagowca, a jest to moc ładowania. Smartfon zostanie wyposażony w 5000 mAh akumulator wspierający ładowanie przewodowe z mocą 25 W.

Najnowsze rendery oraz doniesienia na temat tego urządzenia przekazał serwis mysmartprice. Portal informuje także o tym, że użytkownicy tego modelu będą mogli liczyć na 4 lata aktualizacji systemu operacyjnego oraz 5 lat aktualizacji poprawek bezpieczeństwa. Niestety nie jest jeszcze znana cena tego modelu, ani dokładna data jego premiery. Wiadomo jedynie, że odbędzie się ona w 2024 roku.