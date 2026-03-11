Od marca zapłacisz więcej za abonament w Play. Bardzo duża podwyżka

Play jest kolejnym operatorem w Polsce, który w 2026 roku zdecydował się na podwyżkę cen abonamentów komórkowych. Wcześniej, już w styczniu 2026 roku, ceny abonamentów podniosło Orange.

Ile kosztuje abonament w Play w 2026 roku? Aktualny cennik

Klienci mogą wybrać jeden spośród pięciu abonamentów w Play: S, S+, M, L lub Homebox. Od marca 2026 roku kosztują one jednak więcej niż do tej pory. Konkretniej:

Oferta S – 45 złotych miesięcznie,

Oferta S+ – 70 złotych miesięcznie,

Oferta M – 80 złotych miesięcznie,

Oferta L – 100 złotych miesięcznie,

Oferta Homebox – 130 złotych miesięcznie.

Wszystkie podane powyżej ceny uwzględniają rabaty za fakturę elektroniczną i terminowe płatności (5 złotych) oraz zgody marketingowe (5 złotych) – łącznie 10 złotych. Po 24 miesiącach, gdy umowa przejdzie na czas nieokreślony, abonament będzie wzrastać o 10 złotych co 12 miesięcy.

W każdym przypadku Play podniósł ceny, ponieważ jeszcze w lutym Oferta S kosztowała 40 złotych (+5 złotych), Oferta S+ – 60 złotych (+10 złotych), Oferta M – 75 złotych (+5 złotych), Oferta L – 95 złotych (+5 złotych), a Oferta Homebox – 110 złotych (+20 złotych).

Play częściowo „uzasadnił” podwyżkę cen abonamentów

W wybranych ofertach, po podwyżce, operator udostępnia większe pakiety internetu:

Oferta S+ – 70 GB, w tym 25,04 GB w roamingu w Unii Europejskiej (wcześniej 50 GB, w tym 20,62 GB w UE),

Oferta M – 400 GB, w tym 27,49 GB w roamingu w Unii Europejskiej (wcześniej 300 GB, w tym 25,77 GB w UE).

Oferta S niezmiennie zapewnia do wykorzystania w Polsce 15 GB (z nowym limitem 14,46 GB w UE; wcześniej 13,75 GB), a Oferta L i Oferta Homebox internet bez limitu danych i prędkości. W ostatniej dodatkowo, tak samo, operator dodaje drugą kartę z nielimitowanym internetem, także bez limitu prędkości.

Nowi klienci, którzy wybiorą Ofertę S, nie będą musieli płacić abonamentu przez 2 miesiące. W przypadku Oferty M liczba darmowych miesięcy wynosi trzy, a w Ofercie L i Ofercie Homebox sześć. Za zakup abonamentu przez internet operator dorzuca dodatkową paczkę GB w wybranych taryfach (5 GB w Ofercie S, 70 GB w Ofercie S+ i 100 GB w Ofercie M).