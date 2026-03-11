Meta wdraża nowe mechanizmy ochrony przed oszustwami na WhatsAppie, Facebooku i Messengerze

Meta poinformowała dziś o wdrożeniu nowych mechanizmów, które mają chronić użytkowników WhatsAppa, Facebooka i Messengera przed oszustwami. Nadal jednak należy zachować ostrożność, ponieważ mogą one nie zapewnić 100% bezpieczeństwa.

Nowe mechanizmy ochrony przed oszustwami na WhatsAppie, Facebooku i Messengerze

Meta podaje, że tylko w 2025 roku usunęła ponad 159 milionów oszukańczych reklam, z czego aż 92% zostało wykrytych i usuniętych przed zgłoszeniem ich przez użytkowników. W tym samym okresie zablokowano 10,9 miliona kont na Facebooku i Instagramie, które były powiązane z przestępczymi centrami wyłudzeń.

Oszuści jednak nie ustają w wysiłkach, dlatego Meta wdraża mechanizmy, mające ochronić użytkowników WhatsAppa, Facebooka i Messengera przed oszustwami. W pierwszym przypadku wyświetlone zostanie powiadomienie, jeśli komunikator uzna, że użytkownik może mieć do czynienia z próbą nakłonienia do połączenia jego konta z obcym urządzeniem, należącym do przestępców.

Facebook natomiast ma wykrywać, jeśli użytkownik wyśle lub otrzyma zaproszenie do grona znajomych do/od konta, wykazującego „pewne oznaki podejrzanej aktywności”. Na próbę oszustwa może wskazywać na przykład brak wielu wspólnych znajomych lub informacja, że właściciel danego konta pochodzi z innego kraju.

W takiej sytuacji Facebook wyświetli informację o stażu takiego konta i liczbie wspólnych znajomych oraz zasygnalizuje, że ma ono ustawiony na profilu inny kraj.

źródło: Meta

W przypadku Messengera natomiast Meta wdroży w tym miesiącu zaawansowane wykrywanie oszustw w większej liczbie krajów. Komunikator może wykryć wzorce popularnych oszustw, na przykład fałszywe oferty pracy – w takiej sytuacji może poprosić o udostępnienie ostatnich wiadomości w celu przeanalizowania ich z użyciem AI.

Jeśli sztuczna inteligencja uzna, że ta rozmowa to potencjalne oszustwo, użytkownik otrzyma więcej informacji na temat popularnych schematów oszustw i zasugeruje różne akcje, takie jak zablokowanie danego konta lub zgłoszenie go.

źródło: Meta

Meta informuje też, że sztuczna inteligencja pomaga wykrywać konta, których właściciele podszywają się pod gwiazdy, osobistości publiczne lub marki, a także linki prowadzące do oszukańczych stron, udających prawdziwe.

Meta zamierza również dokładniej weryfikować reklamodawców

Oszukańcze reklamy na Facebooku i Instagramie to chleb powszedni, dlatego Meta – deklaruje, że – zamierza położyć większy nacisk na weryfikację reklamodawców, dzięki czemu do końca 2026 roku zweryfikowani reklamodawcy mają generować już 90% przychodów z reklam, podczas gdy dziś ten odsetek wynosi 70%.