Ile może zarobić artysta na Spotify? Platforma ujawniła kwoty

W 2026 roku Spotify obchodzi swoje 20. urodziny i z tej okazji podzieliło się interesującymi danymi, w tym na temat zarobków artystów, udostępniających swoją twórczość za pośrednictwem platformy ze szwedzkim rodowodem.

Ile zarabiają artyści na Spotify? Kwoty mogą Was zaskoczyć

Bardzo długo mówiło się, że artyści, nawet ci najwięksi, zarabiają „grosze” ze streamingu, ponieważ stawka za pojedyncze odtworzenie jest bardzo mała. W informacji prasowej, poświęconej 20-leciu Spotify, platforma uchyliła rąbka tajemnicy na temat faktycznych zarobków. Okazuje się, że kwoty honorariów dla artystów bywają naprawdę wysokie.

Szwedzi podają, że od początku swojej działalności wypłacili przemysłowi muzycznemu blisko 70 miliardów dolarów, a w samym 2025 roku ponad 11 miliardów, o ponad 10% więcej niż w 2024 roku. Co ciekawe, ponad 50% tantiem wygenerowały utwory udostępnianie przez mniejsze, niezależne wytwórnie lub samych artystów.

W 2025 roku już ponad 13800 artystów otrzymało w sumie co najmniej 100 tysięcy dolarów, a kolejne ~24700 ponad 50 tysięcy dolarów. W pierwszym przypadku jest to wzrost o prawie 1400 względem 2024 roku. Są jednak artyści, którzy zarabiają więcej.

źródło: Spotify

W 2015 roku po raz pierwszy jeden artysta zarobił ze streamingu na Spotify 10 milionów dolarów. Dziś już ponad 80 topowych artystów zarabia ponad 10 milionów dolarów rocznie dzięki udostępnianiu swoich utworów na tej platformie. Równocześnie ponad 1500 artystów wygenerowało w 2025 roku z odtworzeń ponad 1 milion dolarów.

Spotify podaje też, że stutysięczny pod względem zarobków artysta zarobił w 2025 roku ponad 7300 dolarów, podczas gdy w 2015 roku artysta na tej samej pozycji dostał zaledwie… około 350 dolarów. Ciekawostką jest również fakt, że w 2025 roku ponad 33% artystów, którzy otrzymali ponad 10 tysięcy dolarów, wydawało swoją muzykę własnym sumptem (za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów) lub zaczynało w ten sposób.

źródło: Spotify

Spotify płaci nie tylko tantiemy artystom

Szwedzki serwis streamingowy wypłaca jednak nie tylko tantiemy należne artystom, ale też należności wobec tekściarzy. Tylko w dwóch ostatnich latach do wydawców i organizacji reprezentujących autorów tekstów piosenek trafiło ~5 miliardów dolarów – to o ponad 2,5 raza więcej niż w ciągu ostatnich 5 lat.

Ponadto Spotify pośredniczy w sprzedaży biletów na koncerty, z czego w pierwszej połowie 2025 roku wygenerowało dla artystów 1 miliard dolarów brutto, a do teraz kwota ta przekroczyła już 1,5 miliarda dolarów.

Tak wysokie (i coraz wyższe) kwoty częściowo są zasługą wpływów z płatnych subskrypcji, które są coraz droższe – ostatni raz Spotify podniosło ceny Premium w Polsce w styczniu 2026 roku. Dziś subskrypcja indywidualna kosztuje już 26,99 złotych miesięcznie (początkowo kosztowała ona 19,99 złotych).