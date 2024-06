Samsung zaprezentował ekran, który nie potrzebuje prądu

Mogłoby się wydawać, że w świecie wyświetlaczy mało co może nas już zaskoczyć. Samsung zaprezentował jednak właśnie coś wyjątkowego, a mianowicie ekran, który do wyświetlania treści potrzebuje dokładnie 0 W energii. Jak to możliwe?

Takiego ekranu Samsung nie miał jeszcze w ofercie

W Las Vegas trwają właśnie targi Infocomm 2024. Południowokoreański producent zaprezentował na nich swój najnowszy ekran. Trzeba przyznać, że jest on wyjątkowy, ponieważ to pierwszy taki sprzęt zaprezentowany przez markę. Wykorzystuje on kolorowy wyświetlacz e-ink i ma posłużyć głównie do wyświetlania treści reklamowych. Co o nim wiemy?

Pierwszy kolorowy ekran Samsung E-Paper cechuje się 32-calową przekątną. Producent wyposażył urządzenie w 8 GB pamięci wewnętrznej, moduły Bluetooth i Wi-Fi, a także dwa porty USB typu C. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość QHD i może wyświetlać 60000 kolorów. Grubość tego nietypowego ekranu to zaledwie 17,9 mm, a waga wynosi z kolei 2,9 kg.

Do wyświetlania obrazów nie potrzeba prądu? Trochę tak, trochę nie

Nowy wyświetlacz Samsunga ma potencjał, żeby zrewolucjonizować tradycyjne papierowe reklamy, które widzimy w centrach handlowych, restauracjach czy sklepach. Nie tylko dlatego, że jest kompatybilny z uchwytem ściennym VESA 200 x 200, dzięki czemu można zamontować go właściwie w dowolnym miejscu. Rewolucyjny jest tu przede wszystkim stopień energooszczędności tego urządzenia.

W tytule tego tekstu napisałem, że ten ekran nie potrzebuje prądu i nie jest to żaden clickbait. Jak podaje serwis SamMobile, powołując się na informacje przekazane przez samego producenta, urządzenie to nie potrzebuje energii do wyświetlania treści. Jest ona jednak konieczna do zmiany obrazka, który ma pojawić się na ekranie. Jest to jednak pobór mocy mniejszy niż 0,005 W. Portal zwraca uwagę, że zgodnie z definicją Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC62301 taki sprzęt będzie mógł być sprzedawany jako oferujący pobór mocy na poziomie 0,00 W.

Zaprezentowany na targach w Las Vegas ekran Samsung E-Paper to prototyp i nie ma jeszcze informacji o tym, kiedy może trafić do produkcji i regularnej sprzedaży. Wiadomo jednak, że producent planuje wypuścić urządzenie na rynek wraz z dedykowaną aplikacją, która ma służyć do zarządzania treściami na wyświetlaczu.