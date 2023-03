W ten sposób szybko sprawdzisz, czy Twój smartfon ma ekran Samsunga

Czyja to matryca?

Jeżeli chodzi o wyposażenie Waszego smartfona, to z pewnością wiecie, kto odpowiada za niektóre części. Układ mobilny dostarczył MediaTek, Qualcomm, Samsung czy Huawei, a matryca w aparacie pochodzi np. od Sony. A co z wyświetlaczem? Tutaj sprawy nieco się komplikują.

Okazuje się, że Xiaomi 13 i Samsung Galaxy S23 mają coś wspólnego z przodu (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Powód jest raczej prosty do wyjaśnienia – dla części osób kupujących smartfona dostawca wyświetlacza nie jest taki ważny. Prowadzi to do tego, że i sami producenci nie czują potrzeby informować, u kogo zamówili matrycę. Pozostawało zatem liczyć, że jakaś firma korzysta z autorskiego rozwiązania, lub używa na tyle nowatorskiej technologii, że nie widzi problemu aby wskazać, kto za nią odpowiada. Samsung postanowił nieco to uprościć.

Serwis OLED Era od Samsunga

Koreański producent, a konkretniej jego oddział odpowiedzialny za wyświetlacze, postanowił przygotować stronę, na której w kilku krokach sprawdzicie, czy Wasz smartfon może pochwalić się wyświetlaczem Samsunga. Wystarczy odwiedzić stronę OLED Era, wybrać markę urządzenia, i znaleźć na liście interesujący Was model. Po chwili strona poda wynik wyszukiwania.

9.2 Ocena

Na samym początku testu wybierając „na ślepo” byłem przekonany, że autorzy niespecjalnie byliby zainteresowani pomaganiem konkurencji i koniec końców lista obejmowałaby wyłącznie sprzęty, gdzie z pewnością znajduje się wyświetlacz Samsunga. Na szczęście strona szybko wyprowadziła mnie z błędu, a wśród firm znajdujących się na stronie głównej znajdziemy m.in. Xiaomi, OPPO, ASUSA, Meizu czy realme. Nie zabrakło oczywiście też urządzeń koreańskiego producenta.

Strona OLED Era. Jeden producent (OPPO), dwa różne smartfony i dwa różne wyniki. Źródło: Samsung

Miejmy nadzieję, że serwis będzie w miarę upływu czasu rozwijany – na obecną chwilę ciężko znaleźć smartfon starszy niż z 2018 roku. Warto również zwrócić uwagę, że strona skupia się wyłącznie na wyświetlaczach wykonanych w technologii OLED. Biorąc pod uwagę fakt, że już pierwszy model Galaxy S z 2010 roku oferował wyświetlacz w tej technologii, Koreańczycy mieliby spory kawałek historii do przestudiowania i uwzględnienia w bazie danych.