Samsung dołącza do ważnej inicjatywy. Na efekty jednak trochę poczekamy

Samsung – wraz z innymi firmami – będzie pracował nad siecią nowej generacji. Wypada podkreślić, że lista partnerów robi wrażenie.

Samsung stawia na rozwój 6G

Dostępność sieci 5G jest coraz większa i – mimo ostrzeżeń niektórych środowisk – nie jest konieczne noszenie foliowych czapeczek. Możemy też spodziewać się, że przez najbliższe lata 5G będzie pojawiać się w nowych miejscach, stając się dla wielu użytkowników niemal podstawową siecią.

Owszem, proces wdrażania 5G nadal trwa, ale od kilku lat opracowywana jest sieć kolejnej generacji. Już w 2019 roku mogliśmy usłyszeć o pracach badawczo-rozwojowych nad technologią 6G. Wówczas odbywały się one w laboratoriach Huawei, ale z czasem zaczęła rosnąć liczba firm zainteresowanych rozwojem następcy 5G.

Natomiast teraz dowiedzieliśmy się, że Samsung w ramach inicjatywy Verizon 6G Innovation Forum w USA będzie prowadził badania związane z siecią 6G. Ich celem ma być m.in. rozwój nowych technologii opartych o sztuczną inteligencję i odkrywanie nowych sposobów wykorzystania 6G. Co więcej, dział badawczy firmy już współpracuje z operatorami komórkowymi i testuje różne pomysły dotyczące komunikacji nowej generacji.

Lista firm jest naprawdę pokaźna

W całe przedsięwzięcie zaangażowanych jest wiele znaczących przedsiębiorstw. Wśród firm – oprócz Samsunga i Verizon – mamy również Ericssona, Meta, Nokię czy Qualcomma. Lista może sugerować, że plany są ambitne i możliwe, że zakładają konkurowanie ze zdecydowanie silnymi przeciwnikami z Chin.

Docelowo grupa ma zdefiniować przyszłość komunikacji, a także przyczynić się do komercjalizacji 6G. Współpraca obejmuje wyznaczenie nowych pasm częstotliwości, przeprowadzanie testów przepustowości, zacieśnianie współpracy z organizacją normalizacyjną 3GPP, opracowywanie prototypów i przeprowadzanie testów terenowych.

Na efekty najpewniej musimy jeszcze trochę poczekać. Jak już napisałem, obecnie trwa proces upowszechniania 5G. Z kolei do wielu osób sieć następnej generacji dotrze za około 10 lat lub nawet później.

W założeniach 6G ma sprostać coraz większym wymaganiom dotyczącym jakości i przepustowości połączenia, a także rosnącej liczbie urządzeń, które są podłączone do internetu. Wyzwania są spore, ale lista firm zaangażowanych w rozwój 6G zapowiada, że końcowy produkt powinien spełnić oczekiwania.