Samsung chce zrobić porządek w Twojej przeglądarce

Południowokoreański koncern udostępnił nową wersję beta przeglądarki Samsung Internet. Użytkownicy zyskają dostęp do nowej, przydatnej funkcji, która pomoże zadbać o porządek w otwartych kartach.

Nowa funkcja przeglądarki pomoże utrzymać porządek

Jeśli powiem, że przeglądarka internetowa to jedna z najczęściej używanych aplikacji na smartfonie, to raczej przyznacie mi rację. Nie dziwi więc, że producent regularnie aktualizuje Samsung Internet, dodając do niej coraz lepsze funkcje.

W nowej wersji beta przeglądarki Samsunga zauważono nową opcję opartą na sztucznej inteligencji, która ma wspomagać użytkownika w zarządzaniu kartami. A dokładniej w utrzymaniu porządku w przeglądarce. Wielu z nas pozostawia dziesiątki (albo i setki) otwartych zakładek, które czekają na to, aby przejrzeć je później (choć to „później” często nie następuje) albo po prostu zapomina je zamknąć.

Przeglądarka Samsung Internet ma pomóc w wysprzątaniu tych „zapomnianych” zakładek. W wersji beta v29.0.0.27 wdrożono funkcję o nazwie „Automatyczne zamykanie nieużywanych kart”. Jeśli system sztucznej inteligencji wykryje, że dana zakładka nie była otwierana przez użytkownika przez dłuższy czas, automatycznie ją zamknie.

Z udostępnionych przez Sammobile informacji wynika, że właściciel smartfona będzie miał kilka opcji do wyboru – zamknięcie zakładek po upływie konkretnego czasu (7 lub 30 dni) albo w oparciu o „inteligentne zarządzanie kartami”. W tym ostatnim przypadku sztuczna inteligencja samodzielnie zdecyduje o zamknięciu kart, gdy wykryje, że są nieużywane.

Nowa funkcja w Samsung Internet ma być przydatna dla tych, którzy uwielbiają pozostawiać niezamknięte karty w przeglądarce. Znacie kogoś takiego? ;)

Co jeszcze nowego w Samsung Internet?

Poza funkcją „sprzątania” nieużywanych kart w przeglądarce, aktualizacja przeglądarki Samsunga wprowadza też nowy tryb widoku siatki. Dzięki niej użytkownik będzie mógł jeszcze wygodniej przeglądać swoje karty. Ponadto zauważono także nowe animacje przy przewijaniu kart.

Najnowsza wersja beta przeglądarki jest już dostępna w sklepie z aplikacjami Galaxy Store. Oficjalna, stabilna wersja Samsung Internet z funkcją automatycznego zamykania kart powinna zostać udostępniona w ciągu kilku najbliższych tygodni.