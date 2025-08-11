Spójrz na to, jeśli też myślisz, że rynek tabletów umiera

Ostatnie miesiące okazały się świetnym czasem dla tabletów (czy może raczej ich producentów). Z raportu IDC wynika, że w drugim kwartale 2025 roku odnotowano wzrost dostaw o 13,1% względem roku ubiegłego, co brzmi co najmniej intrygująco.

Wzrost popularności tabletów w II kwartale 2025 roku

Przełóżmy to na konkretne liczby: w okresie od kwietnia do czerwca 2025 roku do sklepów trafiło 38,3 mln tabletów – to o 4,5 mln więcej niż przed rokiem. Trudno powiedzieć, co dokładnie spowodowało taki wzrost zainteresowania, ale możliwe, że nałożyło się po prostu parę spraw. Od chińskich programów rządowych związanych z dopłatami, poprzez projekty edukacyjne w obu Amerykach i boom na tanie tablety na rynkach wschodzących, aż po kwestię ceł nakładanych przez prezydenta Donalda Trumpa.

Z tego względu trudno też przewidzieć, czy jest to element większego trendu, czy może tylko jednorazowa akcja. Zamiast wybiegać w przyszłość skupmy się jednak na tym, co jest teraz…

Kto teraz rządzi na rynku tabletów?

Królową rynku tabletów pozostaje firma Apple. Jednak choć ilościowo dostarczyła więcej tabletów niż rok wcześniej (12,7 mln vs 12,4 mln), to jej udział zmalał – z 36,6% do 33,1%. Wciąż jednak mniej więcej co trzeci tablet wysyłany do sklepów ma na obudowie logo z nagryzionym jabłkiem. W osiągnięciu tego wyniku mogły pomóc między innymi nowe iPady Air wypuszczone w marcu 2025 roku.

Zmalał również udział drugiego Samsunga (z 20,3% do 18,7%), choć – ponownie – producent dostarczył w opisywanym okresie więcej tabletów, przekraczając barierę 7 mln. Ten ostatni sukces przypisuje się chociażby promocjom i projektom edukacyjnym w Ameryce Łacińskiej.

Wzrost w obu kategoriach zaliczyło za to (zajmujące najniższy stopień podium) Lenovo, dzięki dostarczeniu 3,1 mln egzemplarzy i kontrolowaniu ponad 8% rynku. Na to najmniejszy wpływ mogły mieć ostatnie dotacyjne programy rządowe w Chinach.

Z najbardziej zagadkowym, a zarazem największym wzrostem – bo aż o 205% – mamy do czynienia tuż za podium. Zaliczył go (czwarty) Amazon, zwiększając dostawy z 1 do ponad 3 mln. TOP 5 rankingu IDC zamyka natomiast Xiaomi, również osiągając wzrosty w obu kategoriach, przede wszystkim dzięki modelom Xiaomi Pad 7 i Xiaomi Pad 7 Pro oraz Redmi Pad SE.