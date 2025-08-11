Jak nisko da się obniżyć poprzeczkę? HTC sprawdza raz jeszcze

HTC powraca z kolejnym budżetowcem, jeszcze bardziej obniżając poprzeczkę. Smartfon HTC Wildfire E4 Plus to urządzenie, które może sobie radzić wyłącznie w podstawowych zastosowaniach (…a i to niekoniecznie).

Jaki jest smartfon HTC Wildfire E4 Plus?

Nowy smartfon ma wiele wspólnych elementów z zaprezentowanym ładnych parę miesięcy temu modelem HTC Wildfire E5 Plus. Urządzenia dzielą ten sam wyświetlacz (6,74-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz), procesor (Unisoc T606) czy akumulator o pojemności 5000 mAh, który ładować można z mocą jedynie 10 W.

Są też jednak pewne różnice i to głównie na niekorzyść świeżynki. Ma mianowicie mniej pamięci operacyjnej (tylko 4 GB) i nieco słabszy zestaw aparatów. Ten ostatni tworzony jest przez główny sensor 50 Mpix i towarzyszący mu czujnik głębi 0,3 Mpix oraz kamerkę 8 Mpix z przodu. Z plusów natomiast można wspomnieć o minimalnie smuklejszej i lżejszej konstrukcji.

HTC Wildfire E4 Plus (fot. HTC)

Specyfikacja HTC Wildfire E4 Plus vs E5 Plus vs E7 Plus – porównanie

Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie specyfikacji wspomnianych modeli, a na dokładkę dorzucam jeszcze charakterystykę zaprezentowanego całkiem niedawno urządzenia HTC Wildfire E7 Plus. Tak zatem przedstawia się oferta producenta w 2025 roku:

HTC Wildfire E4 Plus HTC Wildfire E5 Plus HTC Wildfire E7 Plus Wyświetlacz 6,74 cala,

LCD,

HD+,

90 Hz 6,74 cala,

LCD,

HD+,

90 Hz 6,78 cala,

LCD,

Full HD+,

120 Hz Procesor Unisoc T606

(12 nm; 1,6 GHz) Unisoc T606

(12 nm; 1,6 GHz) MediaTek Helio G99

(6 nm; 2,2 GHz) Pamięć 4 GB RAM,

128 GB na pliki 6 GB RAM,

128 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Aparaty Tył: 50 + 0,3 Mpix;

Przód: 8 Mpix Tył: 50 + 2 Mpix;

Przód: 16 Mpix Tył: 64 + 2 Mpix;

Przód: 16 Mpix Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 10 W 5000 mAh,

ładowanie do 10 W 5000 mAh,

ładowanie do 18 W Łączność 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth Wymiary i waga 168,5×77,9×9,4 mm;

200 g 168,4×77,9×9,5 mm;

218 g 170,8×77,5×8,5 mm;

212 g

Ile kosztuje HTC Wildfire E4 Plus?

Smartfon HTC Wildfire E4 Plus jest jak na razie dostępny wyłącznie w Tajlandii i nic nie wiadomo na temat ewentualnej ekspansji. Klienci w Krainie Uśmiechu mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne (czarną i jasnoniebieską), a cena w obu przypadkach wynosi 3599 batów, czyli ~405 złotych po bezpośrednim przeliczeniu.

HTC kontynuuje więc wypuszczanie modeli absolutnie budżetowych i nie wprowadza do swojej oferty żadnych lepszych urządzeń. Przykro patrzeć na to, co stało się z tą marką.