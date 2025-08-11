Jak nisko da się obniżyć poprzeczkę? HTC sprawdza raz jeszcze

HTC powraca z kolejnym budżetowcem, jeszcze bardziej obniżając poprzeczkę. Smartfon HTC Wildfire E4 Plus to urządzenie, które może sobie radzić wyłącznie w podstawowych zastosowaniach (…a i to niekoniecznie).
Jaki jest smartfon HTC Wildfire E4 Plus?
Nowy smartfon ma wiele wspólnych elementów z zaprezentowanym ładnych parę miesięcy temu modelem HTC Wildfire E5 Plus. Urządzenia dzielą ten sam wyświetlacz (6,74-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz), procesor (Unisoc T606) czy akumulator o pojemności 5000 mAh, który ładować można z mocą jedynie 10 W.
Są też jednak pewne różnice i to głównie na niekorzyść świeżynki. Ma mianowicie mniej pamięci operacyjnej (tylko 4 GB) i nieco słabszy zestaw aparatów. Ten ostatni tworzony jest przez główny sensor 50 Mpix i towarzyszący mu czujnik głębi 0,3 Mpix oraz kamerkę 8 Mpix z przodu. Z plusów natomiast można wspomnieć o minimalnie smuklejszej i lżejszej konstrukcji.
Specyfikacja HTC Wildfire E4 Plus vs E5 Plus vs E7 Plus – porównanie
Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie specyfikacji wspomnianych modeli, a na dokładkę dorzucam jeszcze charakterystykę zaprezentowanego całkiem niedawno urządzenia HTC Wildfire E7 Plus. Tak zatem przedstawia się oferta producenta w 2025 roku:
|HTC Wildfire E4 Plus
|HTC Wildfire E5 Plus
|HTC Wildfire E7 Plus
|Wyświetlacz
|6,74 cala,
LCD,
HD+,
90 Hz
|6,74 cala,
LCD,
HD+,
90 Hz
|6,78 cala,
LCD,
Full HD+,
120 Hz
|Procesor
|Unisoc T606
(12 nm; 1,6 GHz)
|Unisoc T606
(12 nm; 1,6 GHz)
|MediaTek Helio G99
(6 nm; 2,2 GHz)
|Pamięć
|4 GB RAM,
128 GB na pliki
|6 GB RAM,
128 GB na pliki
|8 GB RAM,
256 GB na pliki
|Aparaty
|Tył: 50 + 0,3 Mpix;
Przód: 8 Mpix
|Tył: 50 + 2 Mpix;
Przód: 16 Mpix
|Tył: 64 + 2 Mpix;
Przód: 16 Mpix
|Akumulator
|5000 mAh,
ładowanie do 10 W
|5000 mAh,
ładowanie do 10 W
|5000 mAh,
ładowanie do 18 W
|Łączność
|4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth
|4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth
|4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth
|Wymiary i waga
|168,5×77,9×9,4 mm;
200 g
|168,4×77,9×9,5 mm;
218 g
|170,8×77,5×8,5 mm;
212 g
Ile kosztuje HTC Wildfire E4 Plus?
Smartfon HTC Wildfire E4 Plus jest jak na razie dostępny wyłącznie w Tajlandii i nic nie wiadomo na temat ewentualnej ekspansji. Klienci w Krainie Uśmiechu mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne (czarną i jasnoniebieską), a cena w obu przypadkach wynosi 3599 batów, czyli ~405 złotych po bezpośrednim przeliczeniu.
HTC kontynuuje więc wypuszczanie modeli absolutnie budżetowych i nie wprowadza do swojej oferty żadnych lepszych urządzeń. Przykro patrzeć na to, co stało się z tą marką.