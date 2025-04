Nowe okulary Huawei. Są smart, choć nie wyglądają

Inteligentne okulary stanowią ostatnio jeden z najgorętszych tematów w światku nowych technologii. Rośnie liczba producentów, którzy włączają je do swoich ofert, a ci, którzy byli obecni w tym sektorze już wcześniej, ochoczo wypuszczają kolejne modele. Najnowszym przykładem jest urządzenie Huawei Smart Glasses 2, które oficjalnie zadebiutowało na rynku.

Inteligentne okulary Huawei Smart Glasses 2. Nie wyglądają na sprytniejsze od moich

Na pierwszy rzut oka Huawei Smart Glasses 2 wyglądają zupełnie jak klasyczne okulary korekcyjne, z okrągłymi szkłami i wąskimi oprawkami. Te ostatnie zostały stworzone z tytanu, a trwałość i wysoka jakość wykonania mają znajdować się wśród poważnych atutów tego urządzenia. Ich design natomiast jest na tyle uniwersalny, że z powodzeniem mogą z nich korzystać i kobiety, i mężczyźni.

Jeśli zaś chodzi o funkcjonalność, to skupia się ona przede wszystkim na sztucznej inteligencji. Okulary oferują między innymi tłumaczenie na żywo (niestety nie podano listy języków), pomoc w wypełnianiu harmonogramów czy też wskazówki dotyczące zdrowia. Dodatkowo umożliwiają sterowanie odtwarzaniem muzyki oraz odbieranie i odrzucanie połączeń głosowych za pomocą gestów wykonywanych głową.

Jeszcze jednym plusem urządzenia ma być całkiem długi czas działania. Producent wspomina, że okulary umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych przez 9 godzin albo odtwarzanie muzyki nawet przez 11 godzin. Technologia szybkiego ładowania pozwala zaś uzupełnić energię od 0 do 100% w zaledwie 50 minut. Z powodzeniem można więc realizować to codziennie między pobudką a wyjściem do pracy.

Huawei Smart Glasses 2 (źródło: Huawei)

Na razie można je kupić w Chinach. Ile kosztują okulary Huawei Smart Glasses 2?

Bez zaskoczenia – okulary Huawei Smart Glasses 2 są na razie dostępne wyłącznie w Chinach. Ich cena wynosi tam 2299 juanów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~1190 złotych. Czy trafią też do naszego kraju? To mało prawdopodobne, ale nie jest wykluczone – przypomnę bowiem, że w 2023 roku w Polsce zadebiutowały okulary Huawei Eyewear 2, które cechują się całkiem zbliżoną charakterystyką.