Smartfony Samsunga pozwolą lepiej zabezpieczyć zdjęcia w galerii

Z odkrytych zmian wynika, że Samsung szykuje przydatną nowość w aplikacji Galeria. Pozwoli ona dodatkowo zabezpieczyć zdjęcia.

Samsung zapewni lepszą ochronę dla zdjęć i filmów

Użytkownicy smartfonów Samsunga mogą korzystać z aplikacji Galeria, która została stworzona przez Koreańczyków. Nie muszą więc wybierać chociażby Zdjęć Google. Omawiana apka to całkiem dobry produkt, aczkolwiek nie jest idealna. Co więcej, jest jeszcze trochę miejsca na nowe funkcje, które powinny pozytywnie wpłynąć na ogólne doświadczenie wynikające z korzystania z tego oprogramowania.

Prace nad jedną z takich funkcji mają już trwać, co potwierdzają zmiany odkryte w One UI 8. Otóż Samsung ma testować opcję prywatnego folderu, w którym użytkownik będzie mógł umieścić zdjęcia i filmy. Może to być przydatne, gdy przykładowo chcemy zabezpieczyć wybrane pliki przed innymi osobami, które czasami korzystają z naszego smartfona.

Co więcej, możemy w ten sposób podzielić zdjęcia na dwie odrębne grupy. Pierwsza może być przeglądana przez każdego, komu udostępnimy smartfon. Natomiast druga będzie składać się z prywatnych multimediów, którymi nie chcemy się z nikim dzielić. Oczywiście nie będzie to zupełna nowość na rynku – podobne rozwiązania znajdziemy już w konkurencyjnych aplikacjach. Przykładowo Zdjęcia Google oferują Folder zamknięty.

Samsung już pozwala zabezpieczyć zdjęcia i filmy, ale…

Owszem firma oferuje na swoich smartfonach funkcję umieszczenia różnego typu plików (także zdjęć i filmów) w Bezpiecznym Folderze. Warto jednak zauważyć, że mamy do czynienia z wydzielonym „kontenerem” w pamięci urządzenia, który nie jest scalony z aplikacją Galeria.

Natomiast opisywana nowość zapowiada się na lżejszą wersję Bezpiecznego Folderu, która będzie dostępna w Galerii. Prawdopodobnie otrzymamy po prostu dodatkową warstwę ochrony zdjęć, których nie chcemy pokazać innym osobom, gdy dzielimy się smartfonem. Dostanie się do folderu może wymagać podania hasła lub skorzystania z biometrycznego potwierdzenia tożsamości.

Trudno wskazać, kiedy dokładnie rozwiązanie trafi do użytkowników smartfonów Samsunga. Możliwe, że dopiero wraz z udostępnieniem One UI 8. Niedawno pojawiły się informacje, że One UI 8 ma zadebiutować wcześniej niż zakładaliśmy. Jednak należy pamiętać, że proces wdrażania aktualizacji trochę potrwa, szczególnie w przypadku starszych smartfonów.