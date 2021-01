Rysik dla Galaxy S21 Ultra schowamy do specjalnego etui. Tak będzie wyglądać

Jak dotąd, znakiem rozpoznawczym serii smartfonów Galaxy Note, był rysik. Okazuje się, że trafi on także do innego flagowca Samsunga – Galaxy S21 Ultra. Co zrobić z piórkiem, skoro nie będzie można go schować do obudowy?

Rysik w Galaxy S21 Ultra

Od dłuższego czasu wiadomo, że smartfon Galaxy S21 Ultra będzie obsługiwał rysik S Pen. To historyczny moment, bo jak dotąd, piórko było domeną wyłącznie jednej serii Samsunga. Przy okazji ujawnienia tej informacji, pojawiło się sporo pytań. Czy Galaxy S21 Ultra będzie przechowywać rysik w obudowie? Jeśli nie, to gdzie użytkownicy tego akcesorium będą mogli go odkładać?

Rysik z gniazdem po lewej stronie obudowy w Galaxy Note 20

Wydawałoby się, że to podrzędne sprawy, ale dla osób, które na co dzień korzystają z rysika w jednym ze smartfonów Galaxy Note, stanowią jeden z najważniejszych elementów wygodnej obsługi urządzenia. A że to istotna rzecz, mogli przekonać się ci, którzy kupili Galaxy Note 20 i dopiero po czasie zorientowali się, że w tym modelu S Pen wysuwa się nie z prawej części dolnej ramki, a z lewej.

Specjalne etui na smartfon z rysikiem

Gniazda na rysik w Galaxy S21 Ultra nie uświadczymy. Samsung spieszy jednak z pomocą. Zgodnie z najnowszym raportem WinFuture, producent ten przygotował etui S View Flip Cover, które otrzyma specjalne miejsce na rysik. Jego pozycję przemyślano tak, by S Pen, „odpoczywając” we wgłębieniu etui, był jednocześnie ładowany przez smartfon.

Etui S View Flip Cover dla Galaxy S21 Ultra (fot. WinFuture)

S Pen, którym będzie można obsługiwać Galaxy S21 Ultra, najpewniej okaże się tym samym, który już znamy z towarzyszenia tabletom Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+. Nie ma w nich klikalnej końcówki, jak w wersji rysika przeznaczonego dla smartfonów Galaxy Note.

Etui S View Flip Cover dla Galaxy S21 Ultra (fot. WinFuture)

Etui S View Flip Cover dla Galaxy S21 Ultra (fot. WinFuture)

Etui S View Flip Cover dla Galaxy S21 Ultra (fot. WinFuture)

Zgodnie z doniesieniami, opcjonalny S Pen będzie kosztował 40 euro. Samsung zapewne będzie sprzedawał go nie tylko samodzielnie, ale także w zestawie z powyższym etui.

Rysik S Pen dla Galaxy S21 Ultra (fot. WinFuture)

Jak widać, granice między najlepiej wyposażonymi wersjami smartfonów Galaxy S oraz Galaxy Note niemal kompletnie się zacierają. Zapewne przekonamy się o tym jeszcze bardziej 14 stycznia, na kiedy to zaplanowano globalną premierę urządzeń Galaxy S21.