Tablety wciąż są pożądane. Te dane wyglądają optymistycznie

Jak wyglądał rynek tabletów w trzecim kwartale 2024 roku? Dane opublikowane przez IDC wskazują, że niektórzy producenci odnotowali duże wzrosty.

Rynek tabletów w trzecim kwartale 2024 roku

Owszem 2023 rok był dość ponury dla rynku tabletów, co teraz ułatwia producentom odnotowanie wzrostów, jeśli sprzedaż wraca do trochę wcześniejszych, lepszych lat. Nie zmienia to jednak faktu, że najnowsze dane możemy uznać za optymistyczne, bowiem wszyscy najwięksi gracze odnotowali wzrosty, a także cały rynek wygląda lepiej niż w zeszłym roku.

Owszem raport IDC dotyczy dostaw tabletów, a nie ich sprzedaży, ale między tymi zmiennymi dość często występuje widoczna korelacja. Przykładowo niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że wzrosły dostawy iPhone’ów w trzecim kwartale 2024 roku, co zdają się potwierdzać dane finansowe Apple za trzeci kwartał.

Wspomniane przed chwilą dane sugerują również, że mogła wzrosnąć sprzedaż iPadów – firma Tima Cooka również tutaj zaliczyła lepszy wynik finansowy. Pokrywa się to z nowym raportem IDC dotyczącym dostaw tabletów, z którego dowiemy się, że Apple sprzedało więcej iPadów w trzecim kwartale 2024 roku niż w analogicznym okresie w 2023 roku.

Zanim przejdziemy do wyników poszczególnych firm, to wypada napisać o całym rynku. Otóż dostawy tabletów wyniosły 39,6 mln sztuk, co przekłada się na wzrost o 20,4% rok do roku. Trzeba przyznać, że taki skok może robić wrażenie, nawet jeśli pod uwagę weźmiemy ponury 2023 rok.

iPady na pierwszym miejscu

Jeśli chodzi o wysyłki tabletów w trzecim kwartale 2024 roku, to największy kawałek tortu zgarnęło Apple. Zespół Tima Cooka dostarczył 12,6 mln iPadów, co przekłada się na 31,7% rynku i wzrost o 1,4% rok do roku. Pomógł w tym m.in. iPad Air 2024. Z kolei iPady Pro 2024 dla wielu klientów okazały się zbyt drogie, więc łączny wzrost sprzedaży nie jest duży.

Druga pozycja należy do Samsunga, który może pochwalić się dostawami na poziomie 7,1 mln sztuk – 17,9% rynku i wzrost o 18,3% r/r. Zainteresowanie na wielu rynkach pomogły zbudować modele Galaxy Tab A9. Trzecie miejsce zdobył Amazon, który dostarczył 4,6 mln sztuk, zdobywając w ten sposób 11,6% i odnotowując wzrost o imponujące 111,3% r/r.

Następnie mamy Huaweia – 3,3 mln sztuk, 8,2% rynku i wzrost o 44,1% r/r. Pierwszą piątkę zamyka Lenovo – 3 mln sztuk, 7,6% rynku i wzrost o 14,7% r/r. Wszyscy pozostali producenci, ujęci przed IDC łącznie pod nazwą „Others”, wykręcili następujące liczby: 9,1 mln sztuk, 22,9% rynku i wzrost o 21,8% r/r.