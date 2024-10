iPhone’y są trochę nudne, ale i tak rozchodzą się jak ciepłe bułeczki

Możemy narzekać, że iPhone’y od kilku generacji mają podobny design, a także na to, że Apple nie wprowadziło rewolucyjnej funkcji, która byłaby wyraźnym krokiem do przodu. Mimo tego, smartfony z Cupertino rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.

iPhone’y cieszą się wysokim zainteresowaniem

Owszem w przypadku iPhone’ów czuć nudę, ale trzeba zaznaczyć, że mamy do czynienia z naprawdę dobrymi smartfonami. Trudno im zarzucić duże niedociągnięcia – owszem mają wady, ale przecież konkurencja też ma. Nie brakuje jednak licznych zalet, jak chociażby świetne ekrany, bardzo dobre aparaty, a także całkiem przyjemny system operacyjny. To wszystko, w połączeniu z logo nadgryzionego jabłka, przekłada się na sukces.

Jak wskazują dane Canalys, przedstawiające rynek smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku, Apple utrzymało drugą pozycję, co raczej nie jest dużym zaskoczeniem. Firma zazwyczaj w tym okresie pod względem wysyłek smartfonów zajmuje miejsce za Samsungiem. Zmienia się to w czwartym kwartale, gdy Apple – za sprawą okresu świątecznego i nowych iPhone’ów – przejmuje na chwilę prowadzenie.

Liczba wysyłek w trzecim kwartale wyniosła 54,5 mln sztuk iPhone’ów i tutaj mamy już do czynienia ze znacznie ciekawszą informacją. Otóż to rekordowy wynik dostaw, co z kolei oznacza, że chętnych na zakup smartfonów z Cupertino zdecydowanie nie brakuje. To zasługa m.in. modeli z linii 16, które – obiecując klientom dostęp do Apple Intelligence – napędzają sprzedaż.

Należy wspomnieć, że najnowsze smartfony zadebiutowały w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału, więc pozostałe modele też muszą cieszyć się niemałym zainteresowaniem. W końcu na rekordowy wynik zapracowały nie tylko „Szesnastki”.

Rynek smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku

Ustaliliśmy już, że Apple może chwalić się wynikami wykręcanymi przez iPhone’y. Jak natomiast poradzili sobie pozostali producenci? Okazuje się, że oni też nie mają powodów do narzekania. Z raportu Canalys dowiemy się, że pod względem dostaw w trzecim kwartale 2024 roku prowadził Samsung – 57,5 mln sztuk, co oznacza niewielki spadek o 2% rok do roku.

Trzecią pozycję zdobyło Xiaomi z wynikiem 42,8 mln sztuk i wzrostem o 3% względem trzeciego kwartału 2023 roku. Następne miejsce to Oppo – 28,6 mln sztuk, wzrost o 8% r/r, a pierwszą piątkę zamyka Vivo – 27,2 mln sztuk, wzrost o 24% r/r.

Wszyscy pozostali producenci, ujęci łącznie jako „Others”, dostarczyli 99,4 mln smartfonów, co przekłada się na wzrost o 4% r/r. Natomiast cały rynek smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku to 309,9 mln sztuk, czyli wzrost o 5% r/r.