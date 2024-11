Te smartfony cechują niewielki rozmiar i wielka wytrzymałość

Ulefone rozszerza swoją ofertę wytrzymałych smartfonów, prezentując serię Armor Mini 20 – najmniejsze i najbardziej kompaktowe modele, jakie firma dotąd stworzyła. W skład serii wchodzą modele: Armor Mini 20T Pro, Armor Mini 20 Pro oraz Armor Mini 20 4G, które oferują różnorodne funkcje przy zachowaniu maksymalnej wytrzymałości. Co dokładnie przygotował producent?

Co potrafią nowe modele pancernych smartfonów Ulefone?

Każdy model z tej serii jest zaprojektowany tak, aby sprostać ekstremalnym warunkom użytkowania, a ich wytrzymałość potwierdzają certyfikaty IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, dzięki którym smartfony te mają przetrwać zanurzenie w wodzie na głębokość do dwóch metrów na 30 minut oraz są odporne na intensywne działanie strumieni wody pod wysokim ciśnieniem.

Ulefone Armor Mini 20T Pro jest szczególnie interesujący ze względu na kamerę termowizyjną FLIR Lepton 3.5, która umożliwia użytkownikom pomiar temperatury w zakresie od -10°C do 450°C z dokładnością do 3°C. Ma też kąt widzenia poziomego wynoszący 57 stopni oraz rozdzielczość 160×120 pikseli. Funkcja ta sprawia, że smartfon może być używany w profesjonalnych warunkach, takich jak prace inżynieryjne, budowlane czy ratownictwo. Dodatkowo, Armor Mini 20T Pro oferuje latarkę o jasności 500 lumenów z 130 diodami LED.

Ulefone Armor Mini 20 Pro (źródlo: Ulefone)

Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 6300, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia na pomocą kart micro SD. Model ten ma niezwykle kompaktowy rozmiar. Można powiedzieć, że takie smartfony coraz trudniej znaleźć na półkach sklepowych, ponieważ 4,7-calowy wyświetlacz to już prawdziwa rzadkość. Ekran tego pancernego smartfona ma rozdzielczość 720×1600 pikseli, częstotliwość odświeżania 90 Hz i pokryty jest szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus. Warto wspomnieć także o aparacie głównym o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Samsung GN1 oraz przednim aparacie do selfie 32 Mpix.

Z kolei Armor Mini 20 Pro różni się od wersji T Pro tym, że zamiast kamery termowizyjnej oferuje kamerę noktowizyjną o rozdzielczości 64 Mpix. Dzięki temu użytkownicy mogą rejestrować wyraźne zdjęcia nawet w całkowitej ciemności.

Pozostałe elementy specyfikacji są identyczne z modelem 20T Pro, w tym procesor Dimensity 6300, pojemna bateria 6200 mAh, wspierająca szybkie ładowanie przewodowe 33 W oraz ładowanie bezprzewodowe 15 W. Funkcja ładowania zwrotnego, zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego, dodatkowo zwiększa praktyczność urządzenia w terenie, gdzie dostęp do energii może być ograniczony.

W ofercie mamy jeszcze model Armor Mini 20 4G, który jest podobny do wersji Pro, ale obsługuje jedynie 4G, co ma czynić go jeszcze bardziej przystępnym cenowo rozwiązaniem. Warto wspomnieć także o jednej znaczącej różnicy, a mianowicie słabszym procesorze. Pod maską modelu z modułem LTE producent umieścił MediaTeka Helio G99.

Ulefone Armor Mini 20 Pro (źródlo: Ulefone)

Cena i dostępność Ulefone Armor Mini 20 Pro i Armor Mini 20T Pro. Czy warto?

Cena i dostępność nowych modeli Ulefone są zróżnicowane, zależnie od funkcji. Armor Mini 20 Pro kosztuje 369,99 dolarów (~1460 złotych), a Armor Mini 20T Pro to wydatek rzędu 469,99 dolarów (~1890 złotych). Oba modele można zakupić za pośrednictwem AliExpress. Armor Mini 20 nie pojawił się jeszcze z oficjalną ceną na stronie internetowej producenta, ale powinien być jeszcze tańszy.

Dzięki swojej kompaktowej budowie i wysokiej odporności, seria Armor Mini 20 idealnie nadaje się dla profesjonalistów oraz osób aktywnie spędzających czas na świeżym powietrzu, którzy potrzebują wytrzymałego urządzenia w terenie. Patrząc na ten smartfon mam skojarzenie, że to fajny sprzęt do pracy dla wszystkich „budowlańców”, gdzie zawsze może on upaść lub coś może upaść na niego.