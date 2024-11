Znamy wyniki finansowe Apple. Rekordowe przychody

Poznaliśmy już najnowsze sprawozdanie finansowe giganta z Cupertino. Okazało się, że Apple może te wyniki uznać za pewnego rodzaju sukces, ponieważ firma osiągnęła w tym zestawieniu rekordowe przychody. Jakie są szczegóły tego zestawienia?

Jak radzi sobie Apple?

Najnowsze wyniki finansowe Apple za czwarty kwartał fiskalny potwierdzają rekordowe przychody wynoszące 94,9 miliarda dolarów. To dokładnie o 6% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Główne motory wzrostu to iPhone’y oraz segment usług, który przyniósł firmie 24,97 miliarda dolarów przychodów. Jednak na wynik finansowy miało wpływ obciążenie podatkowe wynoszące 10,2 miliarda dolarów, co zmniejszyło ostateczne zyski netto.

Tim Cook, CEO Apple, podkreślił, że firma kontynuuje rozwój, inwestując w nowe technologie oraz ekspansję w segmencie usług. Rosnące zainteresowanie użytkowników platformami subskrypcyjnymi, jak iCloud czy Apple Music, przyczyniło się do rekordowych wyników finansowych w kategorii usług, a sprzedaż urządzeń, takich jak iPhone, pozwoliła na uzyskanie solidnych wyników mimo wyzwań rynkowych.

Segment usług okazał się kluczowym elementem w układance, ponieważ jego wzrost rok do roku wynosi ponad 12%. Wynik w tej kategorii to rekord dla firmy, co wskazuje na rosnące zainteresowanie ofertą subskrypcyjną giganta z Cupertino. Warto jednak zauważyć, że sprzedaż innych urządzeń, takich jak iPady, pozostaje wyzwaniem dla producenta. Ten segment rynku zanotował lekki spadek, co można przypisać m.in. rosnącej konkurencji na rynku tabletów oraz dłuższym cyklom wymiany urządzeń przez konsumentów.

Apple musiało także zmierzyć się ze zmiennością na globalnym rynku elektroniki, co szczególnie odbiło się na przychodach w Chinach – jeden z kluczowych rynków dla Apple wykazał niewielki spadek.

Inwestycje w AI i ambitne plany na przyszłość

Gigant z Cupertino zapowiedział, że nadal będzie rozwijać technologie oparte na sztucznej inteligencji, by wspierać kolejne innowacje produktowe. Długofalowa strategia ma na celu zwiększenie zadowolenia użytkowników, jednocześnie wprowadzając nowe funkcje do ekosystemu Apple.

Firma zamierza także inwestować w rozwój segmentu usług, który nadal okazał się być kluczowym motorem finansowym. W perspektywie długoterminowej Apple ma zamiar rozwijać AI, co może przynieść kolejne innowacje w iPhone’ach i innych urządzeniach, wzmacniając pozycję firmy w kontekście konkurencyjności.

Apple robi zakupy

Apple dokonało nowego przejęcia, które może wzmocnić jego ofertę w zakresie edycji zdjęć i grafiki. Firma przejęła zespół stojący za Pixelmator Pro – popularną aplikacją do edycji obrazów, znaną z macOS i iOS. Aplikacja ta zyskała popularność wśród twórców ze względu na wsparcie zaawansowanych narzędzi, takich jak warstwy, maskowanie oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają w automatycznej obróbce zdjęć.

Dzięki temu przejęciu Apple może planować zintegrowanie technologii i funkcji Pixelmatora z własnymi aplikacjami, takimi jak Zdjęcia lub ewentualnie nawet z programem Final Cut Pro. Przejęcie zespołu Pixelmator może być strategicznym krokiem w kierunku zwiększenia konkurencyjności Apple na polu edycji grafiki, gdzie gigant technologiczny chce rywalizować z takimi graczami jak Adobe.