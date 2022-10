Rynek komputerów: prawie cała branża płacze, a Apple właśnie otwiera szampana

Ostatnie miesiące – delikatnie mówiąc – nie były zbyt udane dla producentów komputerów. Rynek komputerów zaliczył wyraźnie spadki, ale co ciekawe, nie dotyczy to Apple. Co więcej, firma z Cupertino może pochwalić się imponującymi wzrostami.

Reklama

Ten rok nie wygląda zbyt przyjemnie

Po latach stagnacji, a także wyraźnych spadków, 2020 i 2021 rok były dla producentów naprawdę owocne. W styczniu dowiedzieliśmy się, że w minionym roku rynek komputerów odnotował wzrost na poziomie 14,6%, co przełożyło się na dostawy na poziomie 341 mln sztuk. Był to naprawdę bardzo dobry rezultat.

Niestety, 2022 rok okazał się już odczuwalnie mniej dochodowy. Przykładowo, drugi kwartał zakończył się z wynikiem gorszym o 12,6% rok do roku. Liczba dostaw więc wyraźnie spadła, co szczególnie odczuło chociażby HP – 27,5% w dół względem drugiego kwartału 2021 roku.

Nie jest to jednak koniec spadków. Z najnowszych danych wynika, że ostatnie trzy miesiące były jeszcze gorsze, a prawie cała branża musiała pogodzić się z niższym zainteresowaniem. Rynek komputerów zaliczył bowiem naprawdę mocny lot w dół.

Rynek komputerów w trzecim kwartale 2022 roku

Firma analityczna International Data Corporation (IDC) opublikowała raport, który przedstawia dostawy komputerów w trzecim kwartale 2022 roku. Jak już wspomniałem, były to trzy niezbyt przyjemne miesiące dla wielu producentów.

Firma Lenovo, która pozostaje liderem rynku, odnotowała dostawy na poziomie 16,88 mln sztuk, co pozwoliło na zgarnięcie 22,7% całego tortu. Mimo prowadzenia producent musiał pogodzić się ze spadkiem o 16,1% rok do roku. HP, zajmujące drugą pozycję, również nie ma powodów do zadowolenia – dostawy to 12,706 mln sztuk, udział 17,1% i do tego widać znaczący spadek na poziomie 27,8%. Podium zamyka natomiast Dell z wynikiem odpowiednio 11,963 mln i 16,1%, ale też ze spadkiem o 21,2%.

Rynek komputerów w Q3 2022 (fot. IDC)

W dobie światowego kryzysu, a także szalejącej inflacji, laptopy premium najwidoczniej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Otóż Apple, które w swoim portfolio nie ma tanich komputerów, trzeci kwartał 2022 roku zakończyło ze wzrostem aż o 40,2%. Przekłada się to na dostawy na poziomie 10,06 mln sztuk i zgarnięcie 13,5% całego rynku.

Warto tutaj zauważyć, że wszyscy pozostali producenci z pierwszej piątki zakończyli trzeci kwartał ze spadkami. Ponadto Apple zbliżyło się do Della i jeśli podobny trend się utrzyma, to firma z Cupertino wkrótce wskoczy na podium.

Asus, który trafił na 5. miejsce, dostarczył 5,54 mln sztuk komputerów, osiągając 7,5% udziałów, ale też spadł rok do roku o 7,8%. Wszyscy pozostali producenci, ujęci razem w kategorii „Others”, dostarczyli 17,103 mln sztuk z udziałem wynoszącym 23,0%, a spadek względem Q3 2021 wyniósł 19,4%.

Cały rynek komputerów w minionym kwartale to dostawy na poziomie 74,252 mln sztuk i naprawdę wyraźny spadek o 15% rok do roku. Nie wygląda to zbyt dobrze, a także nic nie wskazuje, aby sytuacja w najbliższym czasie miała się odczuwalnie poprawić.