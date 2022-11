Sony stworzyło zestaw motion capture. Możesz sam animować wirtualną postać

Niesamowite, że technologie, które dotąd były dostępne wyłącznie dla profesjonalistów, znajdują swoje miejsce na rynku konsumenckim. Nowy zestaw motion capture Sony może nie znajdzie całego mnóstwa fanów, ale z na pewno przyda się niektórym twórcom treści.

Motion capture w domu i poza nim

Być może jesteśmy wystarczająco starzy, żeby pamiętać Xbox Kinect. Kamery śledzące ruch ludzkiego ciała były opcjonalnym dodatkiem dla konsoli Xbox 360, a w początkowej fazie sprzedaży Xbox One okazały się nawet obligatoryjnym elementem zestawu. Microsoft mocno przeliczył się wtedy z szacowaniem, jak wielu graczy będzie chciało zażyć ruchu przed ekranem telewizora przy pomocy gier korzystających z odczytywania ruchów ciała osób znajdującej się przez Kinectem. Pomysł ten nie spotkał się z przesadnie pozytywnym odbiorem.

Co więc zmienia Sony Mocopi, czyli zestaw sensorów do sesji motion capture? Otóż jest on mobilny.

Zwykle produkcja materiałów z wykorzystaniem przechwytywania ruchu wymaga tony stacjonarnego sprzętu i realizowana jest w kontrolowanych warunkach studyjnych. Mocopi zrywa kable i uwalnia twórców z przywiązania do jednego miejsca. Teraz sesje motion capture mogą odbywać się w terenie!

Sony Mocopi (fot. Sony)

Czujników jest 6 – każdy oznaczono odpowiednim kolorem i opisano, by użytkownik wiedział, do jakiej części ciała przypiąć sensor. Zapina się je na nadgarstki, kostki, głowę i na biodro. Łączą się ze specjalną aplikacją na smartfony, dzięki której możliwy jest przechwyt danych z czujników i odwzorowanie ich na ruch awatara przypominającego postać anime. Można ją wykorzystać w materiale AR nagrywanym w czasie rzeczywistym lub podczas połączeń z metaverse.

Jak wskazuje Sony, mobilność tego rozwiązania jest jego wielkim atutem. Mocopi realizuje precyzyjny pomiar ruchu przy użyciu niewielkiej liczby czujników, a resztą zajmuje się algorytm.

Wraz z urządzeniem, producent wydał także zestaw narzędzi dla deweloperów, umożliwiających tworzenie oprogramowania umożliwiającego importowanie danych przechwyconego ruchu do aplikacji specjalizujących się w tworzeniu treści 3D, takich jak Unity i Motionbuilder, a także różnych usług wykorzystujących metaverse.

Cena i dostępność Mocopi

Mocopi wejdzie na rynek japoński w styczniu 2023 roku. Zamówienia przedsprzedażowe będzie można złożyć jeszcze w grudniu. Zestaw będzie kosztować 49500 jenów, czyli w przeliczeniu jakieś 1620 złotych.

Nie wydaje się, żeby produkt wyszedł z dystrybucją poza Japonię, więc można go traktować głównie w charakterze ciekawostki.