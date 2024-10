Producenci smartfonów świętują. Tylko Samsung nie

Segment smartfonów wrócił na właściwe tory. Największa w tym zasługa chińskich producentów, chociaż Apple również ma w tym swój udział. Samsung natomiast ma powody do zmartwień.

Hossa na rynku smartfonów

Według nowego raportu firmy IDC, która zajmuje się m.in. monitorowaniem segmentu smartfonów, w trzecim kwartale 2024 roku wszyscy producenci dostarczyli do dystrybutorów 316,1 mln tych urządzeń. To o 4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej i jednocześnie też już piąty kwartał z rzędu, w którym odnotowano wzrost dostaw rok do roku.

Choć liderem w tym segmencie pozostaje Samsung, to jako jedyny z wymienionych z nazwy producentów w trzecim kwartale 2024 roku dostarczył mniej smartfonów niż rok temu – o 2,8%. Może to oznaczać mniejszy popyt na jego urządzenia, ewentualnie „optymalizację” zapasów magazynowych. Pozostałe firmy natomiast zwiększyły dostawy, w tym Apple, co przypisuje się premierze serii iPhone 16.

Największe zasługi IDC przypisuje jednak chińskim producentom, którzy w największym stopniu przyczynili się do zwiększenia dostaw rok do roku – wymieniani są w tym gronie Vivo, Oppo, Xiaomi, Lenovo i Huawei. W przypadku tego pierwszego odnotowano wzrost dostaw rok do roku aż o 22,8%, co jest rekordowym wynikiem. Niewykluczone, że premiera serii Vivo X200 pomoże go poprawić.

źródło: IDC

Co czeka rynek smartfonów w najbliższych miesiącach 2024 roku?

Końcówka każdego roku to dla każdego producenta okazja do zwiększenia sprzedaży, ponieważ przypadają na nie liczne „festiwale zakupowe”, takie jak Dzień Singla (11.11), Czarny Piątek i Cyber Monday oraz okres przedświąteczny, który jest argumentem do zakupu nowego sprzętu na prezent pod choinkę.

Nabila Popal z IDC spodziewa się, że posiadacze iPhone’ów 13 i iPhone’ów 12 oraz wcześniejszych modeli zdecydują się kupić nowy smartfon z obsługą Apple Intelligence. W przypadku Samsunga AI również może zachęcić klientów do zakupu, aczkolwiek trudno spodziewać się takiego samego boomu jak po premierze serii Galaxy S24, która jako pierwsza zaoferowała Galaxy AI.

Chińscy producenci szykują natomiast prawdziwą ofensywę – przed nami premiera linii Huawei Nova 13 (22.10), Oppo Find X8 (24.10), Honor Magic 7 (30.10) i Xiaomi 15 oraz modelu OnePlus 13. Możliwe jednak, że trafią one do sprzedaży poza Chinami dopiero w 2025 roku, lecz wcześniej z pewnością w ojczyźnie producentów będą cieszyły się dużą popularnością.