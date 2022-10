Oddaj stary telefon i zgarnij kasę oraz bon do Żabki na nawet 20 hot dogów

Według szacunków, w szufladach w mieszkaniach Polaków może leżeć nawet 30 mln nieużywanych smartfonów. To ogromna ilość i zwyczajne marnotrawstwo, ponieważ można dać im drugie życie lub odzyskać z nich niezwykle cenne surowce, które następnie można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń. Orange zachęca do oddawania starych telefonów, kusząc dodatkowymi bonami do Żabki.

Nowe smartfony potrafią godnie służyć nawet przez dłuższy czas

Kiedyś smartfony dość często ledwo wytrzymywały dwa lata użytkowania. Miała na to wpływ zarówno mocno przeciętna jakość wykonania, jak i oprogramowanie, które po dłuższym okresie korzystania z urządzenia po prostu sprawiało, że zwyczajnie nogi aż same się rwały, by kupić nowszy model.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze producenci już od dłuższego czasu dbają o to, żeby ich urządzenia były trwałe – bardzo często już podczas oficjalnej prezentacji i w materiałach promocyjnych podkreślają, że dany smartfon przeszedł wymagające testy, które dowodzą, że będzie działał dłużej niż wynosi standardowy czas użytkowania, czyli dwa lata.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Po drugie przez lata producenci dopracowywali swoje oprogramowanie, a także wprowadzali mechanizmy, które sprawiają, że nawet po dłuższym okresie użytkowania urządzenia działają niewiele mniej płynnie. W dodatku w ostatnim czasie kolejne firmy deklarują coraz dłuższe wsparcie dla swoich smartfonów – dla wielu osób otrzymywanie aktualizacji jest ważną kwestią.

Ekstra bon do Żabki za stary telefon

Orange nie od wczoraj zachęca do oddawania starych smartfonów – wystarczy przyjść z nim do salonu operatora, a pracownik go wyceni i w zamian klient otrzyma voucher, który można wykorzystać podczas kupowania nowego urządzenia lub zakupu akcesoriów.

Teraz Orange kusi dodatkowymi bonami do Żabki. Jego wartość zależy od wartości oddawanego telefonu – jeśli nie przekroczy ona 100 złotych, wówczas otrzymacie voucher na kwotę 50 złotych. Jeżeli natomiast odsprzedawany smartfon będzie miał wartość 100 złotych lub więcej, wtedy dostaniecie bon na kwotę 100 złotych.

Dodatkowy voucher do Żabki zostanie wysłany SMS-em w ciągu 7 dni na podany przez Was numer telefonu. Jedna osoba może odsprzedać maksymalnie pięć urządzeń o dowolnej wartości (nie musi być klientem Orange). Oddawany przez Was telefon musi jednak być sprawny i nie starszy niż pięć lat. Może natomiast nosić wyraźnie ślady użytkowania. Co ważne – nie trzeba posiadać do niego dodawanych przez producenta w pudełku akcesoriów.

Wartość urządzenia można wstępnie oszacować na dedykowanej stronie internetowej Orange.