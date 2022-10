To pierwszy taki Rolls-Royce. Pod maską nie znajdziemy już silnika spalinowego

Rolls-Royce Spectre wygląda jak każdy nowy Rolls, ale w przeciwieństwie do innych modeli nie ma pod maską dużego silnika spalinowego. Napęd jest elektryczny, a dodatkowo pod podłogą znalazł się ogromny akumulator. To pierwszy taki model w gamie producenta i zapowiedź nadchodzących zmian.

W przyszłości nie będzie V12-stek

Z czym kojarzą się Wam samochody Rolls-Royce? Z pewnością z luksusem i naprawdę ogromną ceną. Do tego dochodzą silniki spalinowe, które zdecydowanie do małych nie należą. Producent szczególnie upodobał sobie jednostki V12. Cóż, w przyszłości nie spotkamy już V12-stek, a nawet mniejszych jednostek benzynowych. Firma zamierza bowiem przejść wyłącznie na napędy elektryczne.

Nowe otwarcie dla marki rozpoczyna model Rolls-Royce Spectre, który właśnie został zaprezentowany. Mamy do czynienia z samochodem w pełni elektrycznym. Jak już wcześniej wspomniałem, wygląda on jak nowy Rolls, chociaż przednie światła zaczerpnięto z BMW i7. Owszem wygląda, ale niekoniecznie już brzmi – Spectre, tak jak każdy elektryk, porusza się niemal po cichu.

Luksus we wnętrzu znajdziemy zarówno z przodu, jak i z tyłu, ale ze względu na jedną parę drzwi Rolls-Royce Spectre kierowany jest przede wszystkim dla osób, które zamierzają nim jeździć. W końcu prezes w garniturze nie będzie wciskał się na tył, aby następnie być wożonym.

Elektryczny Rolls-Royce Spectre nie należy do małych samochodów – długość to prawie 5,5 m, szerokość wynosi 2 m, a wysokość to 1,6 m. Jeśli już jesteśmy przy liczbach robiących wrażenie, to wypada wspomnieć o 23-calowych kołach, a także masie prawie 3 ton – sam akumulator waży aż 700 kg.

Ogromny akumulator i sporo mocy

Rolls-Royce Spectre odstaje od najszybszych elektryków, bowiem od 0 do 100 km/h przyspiesza w 4,5 sekundy. Zastanawiam się jednak, czy grupa docelowa, do której jest kierowany, faktycznie oczekiwałaby szybszego auta. W końcu tutaj liczy się przede wszystkim luksus i zapewnienie komfortu podróży na poziomie nieosiągalnym dla zwykłych samochodów.

Kierowca do dyspozycji otrzymuje 585 KM i moment obrotowy 900 Nm. Natomiast ogromny akumulator o pojemności 120 kWh (brutto) ma zapewnić zasięg do 520 kilometrów. Jeśli już będzie konieczne uzupełnienie energii, to nowy Spectre przyjmie maksymalnie 195 kW.

Dostawy mają rozpocząć się w czwartym kwartale 2023 roku. Cena jeszcze nie jest znana, ale coś czuję, że spokojnie przekroczy 2 mln złotych.