Szukasz powerbanku? Ten ma wbudowany kabel i jest tani

Na polskim rynku zadebiutował nowy, kieszonkowy powerbank z wbudowanym kablem. Akcesorium wyróżnia się niską ceną i oferowane jest w kilku konfiguracjach.

Baseus Bipow 2 Pro – co oferuje nowy powerbank z wbudowanym kablem?

Do Polski zawitał nowy model powerbanku. Baseus Bipow 2 Pro to kompaktowy bank energii, oferujący dużą pojemność. Akcesorium dostępne jest w dwóch wersjach – 10000 mAh o masie 204 gramów i 20000 mAh o masie 356 gramów. Oba warianty mają zbliżone wymiary szacowane na 12,2×6,9×2,5 centymetra. Jak zauważa producent, Bipow 2 Pro bez większego problemu zmieści się w kieszeni, torbie czy plecaku.

Baseus Bipow 2 Pro (źródło: Baseus)

Model o pojemności 20000 mAh jest w stanie trzykrotnie naładować iPhone’a 16 Pro lub dwukrotnie Samsunga Galaxy S25. Mniejszy wariant pozwoli na uzupełnienie akumulatora w smartfonie w ciągu dnia.

Powerbank Baseus Bipow 2 Pro został wyposażony we wbudowany, pleciony kabel USB typu C, dzięki czemu w podróż nie musisz zabierać luźnego, lubiącego zgubić się przewodu. Kabel o długości 22 centymetrów charakteryzuje się elastycznością, odpornością na przetarcia, zginanie czy skręcanie. Przewód przeszedł testy wytrzymałościowe bez utraty funkcjonalności – poddano go zwijaniu i rozwijaniu ponad 10 tysięcy razy. Może on też pełnić rolę wygodnej zawieszki do plecaka czy paska.

Baseus Bipow 2 Pro (źródło: Baseus)

Baseus Bipow 2 Pro wyposażono również w cyfrowy wyświetlacz LED, z którego użytkownik może odczytać aktualny poziom jego naładowania. Jednocześnie można ładować trzy urządzenia za pomocą wbudowanego przewodu, dodatkowego portu typu C i typu A. Łączna moc wyjściowa wynosi 22,5 W.

Bezpieczeństwo, cena i dostępność nowego powerbanka Baseus Bipow 2 Pro

Nowy powerbank oferuje też inteligentny układ zarządzania zasilaniem, którego zadaniem jest ochrona akcesorium i ładowanego sprzętu przed przegrzaniem. Z kolei system NTC odpowiedzialny jest za monitorowanie temperatury ogniw. Sprzęt sprawdzi się również w podróży samolotem – Baseus Bipow 2 Pro spełnia bowiem normy bezpieczeństwa CE, RoHS i FCC, dzięki czemu można umieścić go na liście powerbanków, które można zabrać na pokład samolotu.

Baseus Bipow 2 Pro (źródło: Baseus)

Baseus Bipow 2 Pro sprzedawany jest w białej i czarnej odsłonie. Ceny prezentują się następująco:

model o pojemności 10000 mAh – 89,99 złotych,

model o pojemności 20000 mAh – 129,99 złotych.