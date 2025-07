Wybrane treści w Canal+ obejrzysz za darmo. Seriale, sport i nie tylko

Brak planów na najbliższy wieczór lub weekend? W serwisie streamingowym Canal+ wybrane treści obejrzysz za darmo i to bez konieczności rejestracji.

Darmowe treści w Canal+. Co otrzymujemy?

Canal+ postanowił otworzyć swoje biblioteki dla wszystkich zainteresowanych widzów. Oznacza to, że na platformie można oglądać wybrane treści za darmo, bez rejestracji, bez logowania i bez opłat. Wśród udostępnionych materiałów znajdziemy seriale, dokumenty oraz kanały telewizyjne.

Dla miłośników sportu przygotowano skróty meczów oraz analizy w czasie rzeczywistym, a także pełne sezony dokumentów sportowych, dotyczących piłki nożnej czy tenisa. Co więcej, w planach jest wprowadzenie wydarzeń sportowych na żywo

Osoby, które preferują seriale fabularne, znajdą pierwsze odcinki popularnych tytułów Canal+ Originals. Można obejrzeć m.in. pierwszy odcinek Belfra, Kruka, Króla czy produkcji Emigracja XD. W ramach kategorii Lifestyle i dokumenty dostępne są dokumenty Polska z góry, Daleko od miasta, czy Dowbora od nowa. Ponadto za darmo obejrzymy treści o tematyce kulinarnej – cały sezon Jakubiak – z miłości do lokalności czy M jak mięso.

Wypada jeszcze wspomnieć, że bezpłatnie w serwisie Canal+ dostępne są wybrane kanały telewizyjne, takie jak Polsat, TV4 czy TV Puls. Niebawem oferta zostanie rozszerzona o kolejne pozycje. Należy wiedzieć, że na ten moment z kanałów telewizyjnych na żywo można korzystać przez przeglądarkę internetową, ale wkrótce dostępność zostanie rozszerzona.

Jak za darmo oglądać treści w Canal+?

Zgodnie z tym, co napisałem na początku, nie trzeba się logować ani podawać jakichkolwiek danych. Wystarczy pobrać aplikację Canal+ na smartfona, tablet, telewizor lub skorzystać z przeglądarki internetowej. Oczywiście z takiej przeglądarki, która jest obsługiwana – bez obaw, wszystkie popularne są wspierane.

Treści dostępne za darmo znajdziecie w zakładce Za darmo. Ewentualnie, gdy korzystacie z przeglądarki internetowej, to wystarczy kliknąć na ten link. Tak, to już wszystko, co trzeba zrobić.

Canal+ dodaje, że lista bezpłatnych treści będzie regularnie aktualizowana w zależności od kalendarza premier i wydarzeń sportowych. W planach jest również wprowadzenie cyklicznych programów i nowych formatów dostępnych za darmo.