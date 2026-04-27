Roborock chce wjechać do Twojego ogrodu. Wybór jest ogromny

Roborock, znany dotychczas przede wszystkim z automatycznych robotów sprzątających, wreszcie wkracza na polski rynek ze swoimi automatycznymi kosiarkami. Grono robotów koszących w ofercie marki jest dość spore i każdy znajdzie model dopasowany do własnego podwórka.

Roborock wprowadza na polski rynek roboty koszące z serii RockNeo Q1, RockMow S1 oraz RockMow Z – warto przypomnieć, że część z nich zaprezentowano na IFA 2025. Urządzenia te odnajdują się w przestrzeni za pomocą dwóch technologii – RTK (Real-Time Kinematic) oraz VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping).

Jak deklaruje marka, dzięki tym rozwiązaniom roboty koszące Roborock mają orientować się z centymetrową dokładnością i w ogrodach o gęstym zadrzewieniu. Kosiarki te oferują też tryb wildlife-friendly, za pomocą którego unikają pracy po zmroku nie stwarzając zagrożenia dla zwierząt.

Roboty koszące Roborock – jakie modele są dostępne w Polsce?

Jedną z serii robotów koszących, debiutujących w Polsce, jest RockNeo Q1 z modelami Q105 i Q110 na czele. Urządzenia te zostały przez producenta zadedykowane użytkownikom rozpoczynającym przygodę z automatyzacją.

Kosiarki mają napęd na dwa koła (2WD), oferują funkcję mapowania z pomocą sztucznej inteligencji, docinanie krawędzi do 3 centymetrów i – zgodnie z deklaracją Roborock – mogą wjechać na 45-procentowe wzniesienia.

Z kolei seria RockMow S1 ma sprawdzić się w ogrodach o złożonej architekturze. Roboty z tej linii mają odnajdować się na wąskich przejazdach (o szerokości od 70 centymetrów) i identyfikować obiekty pozostawione na trawniku za pomocą systemu Sentisphere.

Seria RockMow Z wyróżnia się napędem na cztery koła wspomaganym zaawansowaną technologią nawigacyjną. Producent podkreśla, że modele z tej linii mają radzić sobie w najbardziej wymagającym terenie, w tym pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 80% oraz 8-centymetrowe przeszkody.

Dodatkowym wsparciem w poruszaniu się jest system aktywnego sterowania, który ma zapewniać płynne i precyzyjne skręty, zapobiegając niszczeniu trawy. Ponadto RockMow Z wyposażono w system dynamicznego zawieszenia i korpus podatny na skręcanie.

Ceny automatycznych kosiarek Roborock dostępnych w Polsce

Do polskich sklepów wjechało łącznie osiem kosiarek marki Roborock. Na liście znalazły się modele, takie jak:

  • RockNeo Q105 (do 500 m²) – 3499 złotych,
  • RockNeo Q110 (do 1000 m²) – 4799 złotych,
  • RockMow S108 (do 800 m²) – 5599 złotych,
  • RockMow S115 (do 1500 m²) – 6899 złotych,
  • RockMow Z115 (do 1500 m²) – 8599 złotych,
  • RockMow Z120 (do 2000 m²) – 11 999 złotych,
  • RockMow Z130 (do 3000 m²) – 12999 złotych,
  • RockMow Z150 (do 5000 m²) – 15099 złotych.
Zobacz również
