Świetna promocja na świeżutkiego robota sprzątającego

Nowy robot sprzątający Dreame wjechał do polskich sklepów. To bazowa odsłona modelu Dreame X60 Ultra Complete. Z okazji premiery urządzenie sprzedawane jest dużo taniej.

Dreame X60 Ultra – smukły robot sprzątający z dużą mocą ssania

W lutym 2026 roku na polskim rynku zadebiutował nowy robot sprzątający Dreame X60 Ultra Complete. Teraz chiński producent uzupełnia swoje portfolio o bazową wersję Dreame X60 Ultra. Jak wspomina, to wciąż ten sam przełomowy sprzęt, który jednak został wyposażony w mniej liczny zapas dodatkowych materiałów eksploatacyjnych m.in. szczotek czy padów mopujących.

Dreame X60 Ultra to robot sprzątający oferujący ogromną siłę ssania, sięgającą 35 tysięcy Paskali. Wsparciem tej mocy są szczotki optymalizujące proces sprzątania i zapobiegające splątaniu włosów. Sprzątanie w trudnodostępnych miejscach jest też wspomagane technologią Pro Leap, która pozwala na pokonywanie przeszkód o wysokości do 8,8 centymetra. Ponadto X60 Ultra oferuje wysuwaną szczotkę boczną i wysuwane pady mopujące.

Do dyspozycji użytkowników jest też system mopowania, obejmujący termiczne pady, które utrzymują temperaturę wody na poziomie około 40ºC przez minimum 4 minuty. Dzięki temu mopowanie zatłuszczonych i mocno zabrudzonych podłóg ma być skuteczniejsze.

Model X60 Ultra wyróżnia się również smukłością. Po schowaniu wieżyczki nawigacyjnej robot mierzy 7,95 centymetrów wysokości, co sprawia, że odkurzacz wjedzie pod większą liczbę mebli np. niskie sofy, łóżka czy szafki stojące na nóżkach.

Uwagę przyciąga też sposób nawigacji oparty na systemie VersaLift, czujnikach DToF oraz dwóch kamerach wspieranych sztuczną inteligencją. Robot ten może rozpoznać ponad 280 obiektów i określić ich położenie z precyzją do 1 milimetra.

X60 Ultra sprzedawany jest wraz z rozbudowaną stacją czyszczącą, która może znacznie ograniczyć pracę domowników. Stacja zajmie się myciem padów, ich suszeniem, a także przekazaniem zebranego kurzu, śmieci i włosów wprost do worka. Zgodnie z deklaracją Dreame worek ma wystarczyć na około 100 dni pracy.

Cena Dreame X60 Ultra i dostępność w Polsce

Nowy model Dreame X60 Ultra został wyceniony na 5499 złotych. Mimo to z okazji debiutu bazowej odsłony tego sprzętu na polskim rynku producent zaanonsował świetną promocję. Dzięki niej robot sprzątający jest teraz sprzedawany o 500 złotych taniej, a więc za 4999 złotych.

Warto wspomnieć, że model Dreame X60 Ultra Complete, który zadebiutował w Polsce w lutym br., obecnie kosztuje 5599 złotych.