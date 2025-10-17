Xiaomi się rozpędza. Kolejny samochód w drodze

Nowy samochód Xiaomi został przyłapany na publicznych drogach. Co ciekawe, na miejscu obecny był prezes firmy, Lei Jun.

Motoryzacyjny sukces Xiaomi

Pamiętam jeszcze czasy, gdy produkty Xiaomi uważało się głównie za tańszą alternatywę dla urządzeń Apple czy Samsunga. Wówczas nie spodziewałem się, że mam do czynienia z produktami firmy, która będzie robić samochody. Warto zaznaczyć, że samochody, na które z obawą będą patrzeć topowe niemieckie marki. Zresztą wówczas niemiecki przemysł motoryzacyjny deklasował wszystko, co powstało w Chinach. Cóż… czasy się zmieniły.

W 2023 roku zadebiutował Xiaomi SU7, czyli pierwszy samochód, stworzony przez firmę. Pokazany został potężny BEV, który w założeniach ma konkurować m.in. z Porsche Taycan. Tak, z Porsche, czyli jednym z najbardziej doświadczonych producentów samochodów na świecie. Trzeba przyznać, że Chińczycy zaczęli naprawdę wysoko, ale to był dopiero początek.

W tym roku odbyła się premiera Xiaomi YU7, czyli drugiego elektryka w ofercie. Dostaliśmy SUV-a, który szybko stał się hitem sprzedażowym. W ciągu zaledwie 18 godzin liczba zamówień wyniosła 240 tys. egzemplarzy, a fabryki firmy do dziś nie są w stanie nadążyć za ogromnym zainteresowaniem.

Owszem, obecnie producent skupia się na chińskim rynku, ale ma ambitne plany, aby podbić Europę. Mówi się, że ekspansja planowana jest na 2027 rok.

Trzeci samochód Xiaomi jest już testowany

W Chinach, w regionie Xinjiang, na testach przyłapany został nowy samochód Xiaomi. Obecne informacje wskazują, że jest to model YU9, czyli słusznych wymiarów SUV. Co ciekawe, na miejscu obecny był dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun. Wraz z nim miejsce odwiedzili kluczowi pracownicy, co zostało uwiecznione na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wypada jeszcze wspomnieć, że testy odbywały się w terenie górzystym, słynącym z dużej wysokości i trudnych do przewidzenia warunków pogodowych. Możliwe, że Xiaomi aktualnie sprawdza wytrzymałość układów napędowych i ogólną wydajność samochodów w trudniejszym terenie.

Należy jeszcze zauważyć, że podobne procedury dotyczyły także modeli SU7 i YU7 na jednym z końcowych etapów testów. Kiedy więc Xiaomi YU9 trafi na rynek? Podobno mamy go zobaczyć w 2026 roku. Ciekawe, czy wizualnie będzie przypominał auto innego producenta. W końcu SU7 jest podobny do Porsche Taycan, a YU7 wyraźnie czerpie z Ferrari Purosangue.