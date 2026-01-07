Pierwszy taki robot sprzątający na świecie. Przypomina mi… bociana

Do oferty marki Roborock dołączają nowe roboty sprzątające. Jeden z nich ma być pierwszy taki na świecie. Czy tylko mi te innowacyjne nogi przypominają… bociana?

Nowy robot sprzątający Roborock jest dla mnie niczym… pierwszy zwiastun wiosny

Roborock to chińskie przedsiębiorstwo, specjalizujące się w produkcji robotów sprzątających. Grono sprzętów marki powiększyło się właśnie o kilka ciekawych propozycji, a jedną z nich jest Saros Rover. Firma twierdzi, że to pierwszy taki robot na świecie.

Roborock Saros Rover to robot sprzątający, który znacząco wyróżni się na rynku, gdyż wyposażono go w koła ulokowane na końcu dwóch mechanicznych nóg, które wyglądają jak nogi bociana. Każda z nich rozkłada się, unosząc odkurzacz, dzięki czemu ten jest w stanie nie tylko wspinać się po schodach, ale także je wyczyścić. Chińska marka twierdzi, iż sprzęt poradzi sobie też na nietypowych np. krętych schodach oraz może wykonać małe skoki, zwinne skręty i nagłe zmiany kierunku, zachowując przy tym równowagę.

Roborock Saros Rover (źródło: Roborock)

Aby wykonywanie precyzyjnych i zróżnicowanych ruchów było możliwe, Saros Rover korzysta z wielu czujników ruchu, trójwymiarowych informacji przestrzennych i algorytmów AI. Póki co model ten jest w fazie rozwoju i nie wiadomo, kiedy odbędzie się jego oficjalna premiera, ale produkt ten może być rewelacyjnym rozwiązaniem do wielopiętrowych budynków.

Nowe produkty Roborock na CES 2026 (źródło: Roborock)

Nowe roboty sprzątające Roborock na 2026 rok

Do oferty Roborock w pierwszej połowie 2026 roku dołączyć mają dwa nowe roboty z linii Saros, która zadebiutowała w 2025 roku. Na liście nowości znalazły się modele Saros 20 i Saros 20 Sonic. Pierwszy z nich otrzymał ulepszony system StarSight 2.0 zdolny do rozpoznawania 201 obiektów.

Poprawiono także podwozie AdaptLift Chassis 3.0, z pomocą którego robot pokona pojedyncze progi o wysokości do 4,5 centymetra i dwupoziomowe progi o wysokości 4,5 + 4 centymetry. Z kolei Roborock Saros 20 Sonic to wariant z systemem nawigacyjnym Retract Sense i unowocześnionym systemem VibraRise 5.0, opartym na wysuwanym mopie sonicznym.

Chińska marka wzbogaca też serię Qrevo o model Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Sprzęt został wyposażony w wysuwany wałek mopujący, oferujący nacisk 15 N, dzięki czemu ma zapewnić dokładne czyszczenie podłóg wzdłuż krawędzi, ścian czy listew przypodłogowych.

Warto pokrótce wspomnieć, że Roborock nawiązał współpracę z klubem piłkarskim Real Madryt. Partnerstwo ma opierać się na wspólnych wartościach obu organizacji oraz nadać mu wymiar idei Real Smart Cleaning. Partnerzy mają też w planach współpracować z Fundacją Realu Madryt.