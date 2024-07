Ekstra internet za darmo w roamingu od T-Mobile na wakacje 2024

Wakacje 2024 trwają. Niektórzy już wrócili z wyjazdów, inni natomiast dopiero się do nich przygotowują. Klienci T-Mobile otrzymali od operatora przydatny prezent – dodatkowy internet w roamingu do wykorzystania na terenie krajów, należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Strefa 1A).

T-Mobile – internet w roamingu za darmo na wakacje 2024

Większość dostępnych dla polskich klientów ofert zawiera pakiet internetu w roamingu w Unii Europejskiej. Zdarzają się taryfy z usługami dostępnymi wyłącznie na terenie Polski, aczkolwiek są one nieliczne. Liczba gigabajtów do wykorzystania za granicą zależy od taryfy. Na dodatek nie jest ona stała, gdyż w wielu przypadkach liczba GB zwiększa się z roku na rok, na co wpływ ma spadek cen hurtowych.

Klienci T-Mobile w wakacje 2024 mogą włączyć dodatkowy pakiet, dzięki czemu będą mieli do wykorzystania więcej gigabajtów w roamingu w Strefie 1A. Osoby posiadające numer na abonament dostaną 1 GB, natomiast użytkownicy ofert na kartę i Mix aż 5 GB. W jednym i drugim przypadku dodatkowy pakiet będzie ważny przez 30 dni kalendarzowych.

Aby włączyć darmową paczkę gigbajtów do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej, należy uruchomić aplikację Mój T-Mobile i wejść do zakładki Moments, a następnie odblokować ofertę i kliknąć Chcę zrealizować teraz. Właściciele numerów na abonament mogą to zrobić do 31 sierpnia 2024 roku, natomiast użytkownicy taryf na kartę i Mix do 31 lipca 2024 roku.

Nie tylko internet za darmo na wakacje 2024

Na wakacje 2024 operator przygotował też nową propozycję w Programie Magenta Moments. Za 10 serc można odblokować ofertę, dzięki której otrzymacie dwie zawieszki na bagaż z adresownikiem – w sam raz na wakacyjny wyjazd. Po odblokowaniu oferty należy pójść do salonu sprzedaży T-Mobile i na miejscu poinformować pracownika sklepu o chęci skorzystania z niej oraz pobrać kod z aplikacji, uprawniający do odbioru za darmo dwóch zawieszek.

Kod można wykorzystać do 31 sierpnia 2024 roku lub do wyczerpania puli zawieszek w wybranym punkcie sprzedaży.

Roaming T-Mobile poza Unią Europejską

Przy okazji warto przypomnieć, że operator przygotował nowe pakiety internetu w roamingu, które można wykorzystać w krajach nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Strefy 1A.