Ministerstwo Cyfryzacji rozda tysiące laptopów, które „marnują się w magazynie”

Laptopy dla uczniów powróciły do magazynu w liczbie aż 15 tysięcy. Notebooki zalegają i starzeją się, a Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej wreszcie ma plan, jak je wykorzystać. Jakie są powody tak ogromnego stanu magazynowego?

Nadmiarowe laptopy zapychają rządowy magazyn

O projekcie Laptop dla ucznia prawdopodobnie słyszał każdy Polak. Notebooki miały trafić w ręce czwartoklasistów. I faktycznie trafiły, jednak już w lutym pojawiały się wieści, że sporo z nich, bo aż 10 tysięcy, wróciło do rządowego magazynu. Teraz ujawniono nowe informacje – liczba ta jest nieco większa niż dotychczas twierdzono.

(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Marek Gieorgica, pełniący rolę dyrektora biura komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji, przekazał informacje redakcji tvn24.pl, na temat 15 tysięcy urządzeń zalegających na magazynie. Pewnie nurtuje Was, jaki jest powód tak dużego nadmiaru. Jednym z nich jest błędne oszacowanie liczby uczniów – pomyłka wynikała z zasad projektu, w których uczeń może posiadać tylko jednego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych. Co więcej, otrzymanie notebooka było dobrowolne – to rodzic decydował czy uprawniony uczeń ma dostać rządowe urządzenie. Treść ustaleń programu Laptop dla ucznia nie określał jednak co stanie się, gdy sprzęt powróci do magazynu.

Jaki jest plan?

Reprezentant Ministerstwa Cyfryzacji poinformował, że rozdysponuje laptopy w szkołach, aby – tak jak dotychczas – nie marnowały się w rządowym magazynie. Niejako „zamrożone” notebooki nie będą rozdawane w ramach programu poprzedniego rządu i w obowiązującej wtedy formule, a mają dołączyć do jego nowej wersji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy projekt o nazwie Cyfrowy uczeń, który ma być złożony z dwóch części – jedna ma dotyczyć kompetencji, druga zaś sprzętu. W odświeżonej formule do tej ostatniej kategorii mają zaliczać się także urządzenia mobilne – np. tablety.

Stare-nowe laptopy mają zostać rozdysponowane do szkół, a proces legislacyjny, który pozwoli je przekazać do placówek edukacyjnych ma zakończyć się w czwartym kwartale 2024 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji mają zamiar zaproponować konkursy na ten sprzęt. Szczegóły pojawią się w BIP Ministra Cyfryzacji. W treści ma zostać ujęte m.in. jakie podmioty mogą ubiegać się o laptopy, ile będzie ich dostępnych, a także jakie będą terminy, miejsca oraz sposoby złożenia wniosku.