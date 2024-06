W Virgin Mobile za roaming zapłacisz jak w 2010 roku

Zmiany w stawkach za roaming, które wprowadza Virgin Mobile, przywracają wspomnienia kosztów połączeń i transmisji danych do poziomu sprzed wielu lat. To zaskakująca decyzja, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych obniżek cen i nowych pakietów roamingowych oferowanych przez innych operatorów. Ceny za internet zwalą Was z nóg.

Ceny usług w roamingu lecą w dół…

Od 15 maja 2024 roku w Unii Europejskiej obowiązują nowe, obniżone stawki za roaming. Operatorzy, tacy jak Orange, Play, Plus i T-Mobile, dostosowali swoje cenniki do nowych regulacji. Na przykład w Orange za minutę połączenia wychodzącego zapłacimy 11 gorszy, za SMS-a 12 gorszy, a za 1 GB danych 8,45 złotych. W Play i Plusie stawki są podobne, co sprawia, że korzystanie z usług telekomunikacyjnych w UE stało się jeszcze bardziej przystępne dla konsumentów.

Niektórzy operatorzy wprowadzili nowe pakiety roamingowe dla użytkowników podróżujących poza UE. Nju Mobile, należący do Orange, zaoferował pakiet 1 GB za 15 złotych na 24 godziny oraz pakiet 10 GB za 79 złotych na 15 dni. Z kolei T-Mobile obniżył ceny roamingu w strefach 1B i 2, oferując 1 GB danych za 49 złotych, co jest konkurencyjną ofertą dla osób podróżujących do krajów spoza UE.

8.5 Ocena

…a w Virgin Mobile pną się ku górze

W kontrze do ogólnych trendów obniżania cen, Virgin Mobile zdecydowało się na znaczące podwyżki stawek za roaming w Wielkiej Brytanii i na Gibraltarze. Od 1 sierpnia 2024 roku użytkownicy tej sieci będą płacić 79 gorszy za minutę połączenia wychodzącego i odebranego oraz 79 gorszy SMS-a. Największym szokiem jest jednak stawka za transmisję danych, która wzrośnie do 59 złotych za 1 GB. Jest to ogromny wzrost w porównaniu do wcześniejszej ceny, która wynosiła dokładnie… 29 złotych.

Te zmiany dotkną użytkowników korzystających z taryf #ChcęWszystko, TakJakLubię2, VIRGIN MOBILE S, VIRGIN MOBILE M i VIRGIN MOBILE L. Warto jednak podkreślić, że połączenia międzynarodowe wykonywane z Polski do Wielkiej Brytanii pozostaną bez zmian i będą rozliczane tak samo, jak połączenia do krajów UE.

Pozostałe stawki roamingowe Virgin Mobile pozostają niezmienione. W krajach poza Unią Europejską, takich jak USA, Kanada czy Australia, ceny są relatywnie wysokie, ale nie aż tak drastyczne jak nowe stawki w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze.