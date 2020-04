Rivian rzuci wyzwanie Tesli później niż początkowo zakładano

Wstępne plany zakładały, że produkcja Riviana R1T ruszy w tym roku. Ze względu na obecną sytuację, elektryczny konkurent Tesli Cybertruck zostanie jednak opóźniony.

Elektryczny pickup o dobrym zasięgu

Po pojazdach miejskich, większych sedanach, a także sportowych samochodach, przyszedł czas na elektryfikację następnego segmentu. Kolejne firmy ogłaszają, że niebawem ich oferta zostanie poszerzona o elektryczne pickupy.

Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym pickupem wyposażonym w silnik elektryczny i większy zestaw akumulatorów jest Tesla Cybertruck. Nie powinno to być żadnym zaskoczeniem – za projektem stoi firma Elona Muska, uważana za wiodącego producenta elektryków, a ponadto Cybertruck wygląda futurystycznie i kontrowersyjnie, znacząco wyróżniając się na tle spalinowych modeli.

Tesla Cybertruck cieszy się największym zainteresowaniem, ale niekonieczne musi być najlepszym wyborem. Startup Rivian ma ambitne plany konkurowania z Teslą w segmenciu pickupów. Owszem, firma Rivian nie jest tak rozpoznawalna, ale należy zauważyć, że w jej sukces wierzy wielu ważnych graczy na rynku. Na projekt udało się zebrać 2,8 mld dolarów, a wśród inwestorów warto wymienić Amazona i Forda.

Odpowiedzią na Cybertrucka ma być Rivian R1T. Trzeba przyznać, że jak najbardziej może okazać się silnym rywalem. Po pierwsze, ma mniej kontrowersyjny wygląd, co dla wielu osób będzie jedną z głównych zalet. Po drugie, zapewnia zbliżone osiągi – topowy wariant oferuje do 400 mil zasięgu (około 640 km) na w pełni naładowanych akumulatorach, przyspieszenie do 100 km/h w około 3 sekundy oraz imponujące 750 KM. Na pokładzie nie zabraknie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Produkcja Riviana R1T przełożona

Pierwsze egzemplarze elektrycznego pickupa miały zjechać z linii montażowych w tym roku. Niestety, ze względu na panującą pandemię koronawirusa, firma w zeszłym miesiącu była zmuszona do zamknięcia fabryk. Decyzja wpłynęła nie tylko na życie pracowników i plany zatrudnienia kolejnych osób, ale również na premierę Riviana R1T.

Według obecnych założeń, produkcja modelu R1T wystartuje dopiero w 2021 roku. Jeśli po drodze nie pojawią się dodatkowe problemy, to w przyszłym roku pierwsi klienci będą już mogli sprawdzić możliwości tego elektrycznego pickupa – np. czy faktycznie potrafi skręcać w miejscu, podobnie jak czołg.

W 2021 roku ma zadebiutować również Tesla Cybertruck. Zapowiada się więc całkiem interesujący pojedynek. Tym bardziej, że do rywalizacji może dołączyć zupełnie nowy, elektryczny Hummer.

źródło: Engadget

