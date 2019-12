Rivian zamierza rzucić wyzwanie Tesli. Szykuje się ciekawy pojedynek

Każdą nową firmę, która zamierza produkować samochody elektryczne, porównuje się do Tesli. Do tej pory jednak nikomu nie udało się nawiązać wyrównanej walki. Niebawem może się to zmienić – inwestorzy wierzą w startup Rivian.

Elektryczny pickup i SUV o dużym zasięgu

Rivian R1T jak najbardziej może okazać się groźnym rywalem dla Tesli Cybertruck. Po pierwsze, elektryczny pickup Riviana otrzymał znacznie mniej kontrowersyjną stylistykę – wygląda jak większość samochodów z tego segmentu. Po drugie, zapewnia porównywalne osiągi. W topowym wariancie klient dostaje do 400 mil zasięgu (około 640 km) na w pełni naładowanych akumulatorach, przyspieszenie do 100 km/h w około 3 sekundy oraz 750 KM.

Rivian obecnie przygotowuje się jeszcze do produkcji elektrycznego SUV-a o oznaczeniu R1S, który podobnie jak wspomniany przed chwilą R1T, zapewni osiągi z najwyższej półki. Ponadto, producent zamierza dostarczać elektryczne samochody dostawcze dla Amazona. Zamówienie jest całkiem imponujące, bowiem Amazon chce otrzymać 100 tys. pojazdów.

Warto zauważyć, że plan jest naprawdę ambitny – trzy samochody w ciągu najbliższych dwóch lat. Dla porównania, Tesla wypuściła trzy modele w ciągu ostatniej dekady.

Inwestorzy wierzą w nowego rywala Tesli

Rozpoczęcie produkcji samochodów wiąże się z ogromnymi kosztami. Nadzieją dla Riviana są inwestorzy i na szczęście dla producenta, zainteresowanych wyłożeniem pieniędzy nie brakuje. Co więcej, w firmę inwestują również naprawdę duzi gracze.

Obiecujący startup w tym roku zebrał łącznie 2,8 mld dolarów. Wśród inwestorów warto wymienić Amazona, który wpłacił 700 mln dolarów w lutym tego roku. Ford zainwestował 500 mln dolarów w kwietniu. Z kolei we wrześniu wpłynęło 350 mln dolarów od Cox Automotive.

Rivian uważa Amazona, Forda i Coxa za strategicznych partnerów. Ford zgodził się zbudować elektrycznego pickupa w oparciu o technologię Riviana. Jak już wcześniej wspomniałem, we wrześniu Amazon zamówił 100 tys. samochodów dostawczych. Z kolei Cox ma doświadczenie w logistyce flotowej i detalicznym handlu samochodowym. Rivian liczy, że współpraca z Cox może zapewnić lepsze serwisowanie i wsparcie klienta.

