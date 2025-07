Imprezowy głośnik pływający. Jedni pokochają, inni znienawidzą

Soundcore Boom 3i to bezprzewodowy głośnik, który powstał z myślą o imprezach na plaży, nad basenem czy też przy jeziorze. Jest wodoszczelny, a nawet jest w stanie pływać. Przy tym może pochwalić się całkiem niezłą specyfikacją.

Oto pływający głośnik Soundcore Boom 3i

Obudowa głośnika Boom 3i jest wodoszczelna w klasie IP68 i Soundcore przekonuje, że nawet 30-minutowa kąpiel na głębokości 1,5 metra nie robi na nim wrażenia. O zanurzenie przy tym nie jest łatwo, ponieważ konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, by urządzenie pływało, utrzymując pozycję pionową. Co warto podkreślić, wyzwaniem nie jest także słona woda.

Do tego głośnik ma wytrzymać upadek z wysokości 1 metra na betonową powierzchnię, a technologia Buzz Clean pozwala usunąć kurz i zanieczyszczenia przy użyciu wewnętrznych wibracji.

Soundcore Boom 3i (fot. Anker)

Co znajduje się we wnętrzu?

Tymczasem zajrzyjmy do środka. Za mocne brzmienie odpowiadać ma tu układ przetworników, na który składają się: 10-watowy głośnik wysokotonowy o średnicy 0,65 cala, 40-watowy głośnik niskotonowy w formacie 3,7×2 cale oraz dwa radiatory. Miłośników potężnych basów zainteresować może też wzmianka o technologii BassUp 2.0, która dodatkowo podbija niskie tony.

Soundcore Boom 3i to głośnik imprezowy i świadczą o tym nie tylko dudniące basy czy bardzo wysoka głośność. To też LED-owy system świetlny, cechujący się podatnością na personalizację. Dostosować do własnych preferencji można także brzmienie – przy użyciu equalizera w aplikacji. Nie bez znaczenia jest również długi czas pracy – urządzenie może grać nawet przez 16 godzin nim wyczerpie się energia.

Soundcore Boom 3i (fot. Anker)

Na koniec wspomnę jeszcze, że wymiary urządzenia to 210×85×78,5 mm, waga wynosi ~800 g, a łączność ze źródłem dźwięku realizowana jest z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.3.

Ile kosztuje głośnik Soundcore Boom 3i?

Głośnik Soundcore Boom 3i jest już dostępny do kupienia w polskich sklepach. Producent przygotował cztery warianty kolorystyczne: zielony, brązowy, niebieski i czarny, a sugerowana cena – niezależnie od wyboru – wynosi 499 złotych.

Gdzie kupić? Soundcore Boom 3i ok. 499 zł Allegro Komputronik RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Miłośnicy plenerowych imprez z pewnością pokochają to urządzenie. Żeby zaś niewiele było osób, które mogą go znienawidzić, chciałbym podkreślić, by używać tego sprzętu z głową i nie zakłócać spokoju innym.