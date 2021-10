Zarezerwuj hotel z Revolut – dostaniesz 10% natychmiastowego cashbacku

Revolut podaje, że obsługuje już 16 mln klientów na całym świecie. To ogromny sukces, ale też odpowiedzialność, ponieważ fintech musi cały czas rozszerzać swoją ofertę, aby odpowiadać na stale rosnące oczekiwania użytkowników. Dziś poinformował o uruchomieniu funkcji Stays, która umożliwi rezerwację noclegu bezpośrednio w aplikacji i jednocześnie zapewni 10% natychmiastowego cashbacku.

Z jakiej aplikacji lub strony korzystacie najczęściej, szukając noclegu na wakacje bądź weekendowy wypad? W moim przypadku jest to (na pewno dobrze Wam znany) Booking, do którego zawsze przechodzę przez aplikację, zapewniającą kilkuprocentowy cashback za rezerwację. Tego typu programów jest na rynku wiele, w tym ostatnio zaanonsowany Opera Dify. Jeżeli również z nich korzystacie przy bookowaniu noclegu na wyjazd i jednocześnie jesteście klientami Revolut, nowa funkcja Stays z pewnością Was zainteresuje.

Zarezerwuj hotel z Revolut Stays – dostaniesz 10% natychmiastowego cashbacku

Brytyjski fintech, który przebojem wdarł się na polski rynek – obecnie w samej tylko Polsce obsługuje ponad milion klientów, ogłosił wejście na globalny rynek rezerwacji turystycznych. W jego aplikacji pojawiła się nowa funkcja Stays (Noclegi), która umożliwia dokonanie rezerwacji w hotelu lub innym miejscu noclegowym bezpośrednio z jej poziomu.

źródło: Revolut

Wiele osób, jeśli nie większość, lubi mieć wszystko w jednym miejscu. Już teraz klienci Revoluta mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości (w tym inwestowanie w kryptowaluty) i Stays będzie dla prawdopodobnie dużej części klientów bardzo atrakcyjną funkcją.

Revolut zapewnia, że „polscy klienci otrzymują dostęp do wyjątkowych cen z rynku turystycznego”, na dodatek bez opłat rezerwacyjnych ze strony samego fintechu. Co więcej, natychmiast po zabookowaniu noclegu otrzymają też 10% cashbacku. Z mojego prywatnego doświadczenia wynika, że to wyjątkowo wysoki zwrot, dlatego nowa funkcja Stays z pewnością będzie bardzo atrakcyjna dla klientów.

Tym bardziej, że oferta miejsc noclegowych jest bogata. Dzięki nowej funkcji Stays można zabookować różnego rodzaju miejsca (m.in. pokoje typu bed & breakfast czy luksusowe apartamenty) na całym świecie, nie tylko w Polsce.