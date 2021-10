NVIDIA ma w zanadrzu mocne karty graficzne dla górników kryptowalut. Jedna z nich kosztuje krocie

W sieci jakiś czas temu pojawiły się pierwsze informacje na temat flagowej karty graficznej dla górników kryptowalut – NVIDIA CMP 170HX. Jak się okazuje, jest już dostępna do kupienia, jednak w zaporowo wysokiej cenie. Co ciekawe, karta graficzna stworzona z myślą o profesjonalistach może okazać się lepszym wyborem.

NVIDIA CMP 170HX – potężna i droga karta dla górników kryptowalut

Na początku bieżącego roku NVIDIA zaczęła wprowadzać swoje karty graficzne dedykowane kopaczom kryptowalut – były to jednak bardziej budżetowe jednostki, oferujące niższą wydajność Hash Rate. Nieco później, bo w drugim kwartale zadebiutowały nieco wydajniejsze układy.

Jak się okazuje, to nie koniec premier, a Zieloni pracowali na jeszcze potężniejszym GPU. W zagranicznym sklepie do sprzedaży trafiła flagowa karta NVIDIA CMP 170HX. Została oparta na rdzeniu GA100, który trafił także do bardzo drogiej karty dla profesjonalistów – NVIDIA A100. Jest to jednak nieco ograniczony wariant rdzenia, wyposażony w 4480 jednostki CUDA. Co więcej, karta ma na pokładzie 8 GB pamięci HBM2e opartej na 4096-bitowej szynie, natomiast TDP karty wynosi 250 W – wymaga także 8-pinowego zasilania.

Jeśli chodzi o cenę, to w dubajskim sklepie Vipera kosztuje ona 4435 dolarów (równowartość ~17627 złotych). Jest to naprawdę wygórowana cena, nie do końca usprawiedliwiająca Hash Rate na poziomie 164 MH/s.

Karty dla profesjonalistów lepszym wyborem?

Jak się okazuje, NVIDIA RTX A2000 może być obecnie najwydajniejszą kartą do kopania kryptowalut. Układ opiera się na rdzeniu GA106, który ma na pokładzie 3228 jednostki CUDA, 104 Tensor oraz 26 RT. Chip jest wspierany przez 6 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie.

Konstrukcja należy do tych mniejszych, nie wymaga także dodatkowego portu zasilania – czerpie energię jedynie z linii PCI-Express. Układ cechuje się TDP na poziomie 70 W. Jeśli chodzi o jej wydajność – jest naprawdę świetna. Z podkręconym zegarem rdzenia o dodatkowe 100 MHz pamięci – 1500 MHz, NVIDIA RTX A2000 uzyskuje hashrate na poziomie 41 MH/s przy poborze mocy 66 W.

Dostępność i cena karty może być jednak problemem, bowiem wiadomo, z jaką sytuacją na rynku obecnie się borykamy. Ponadto wiele egzemplarzy omawianego układu zostało już zamówioncych w przedsprzedaży.